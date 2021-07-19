Депутат: мы должны сделать так, чтобы в белорусской политике не осталось ни цента зарубежных денег

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В России есть понятие иностранного агента. Есть такое понятие и в Америке. Russia Today в Америке – иностранный агент. Радиостанция «Свобода» в России – иностранный агент. Почему мы не можем сделать такое же понятие? Я знаю, что вы на ближайшей осенней сессии будете рассматривать этот вопрос.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да. Более того, мы уже. Направила Палата представителей в госорганы предложение о том, что мы должны вместе закон разрабатывать с теми органами, которые будут его исполнять. Я сторонник этого закона, но вместе с тем хочу сказать, что за весеннюю сессию мы уже приняли огромное количество законопроектов, которые работают именно в этой сфере – борьбе с иностранными агентами. Но я сторонник отдельного закона. И еще хочу кое-что сказать. Осенью мы будем поднимать не только этот вопрос. Огромное количество законопроектов готовится, направленных на защиту нашей национальной безопасности. Никто не против гражданского общества. Проекты, связанные с детьми, медициной, экологией, всем тем, с чем Беларусь сотрудничает с другими странами, – они святые и будут дальше продолжаться. Речь идет о другом. Все, что связано с политикой, вмешательство в нашу политическую ситуацию, историю, ведь эти НКО переписывали историю нашей страны. Они занимались тем, что поддерживали деструктивные силы. Во время протестов некоторые из них открыто призывали к тому, чтобы судьбу страны решать на улицах, крушить государственные органы. Какое это гражданское общество? То, что мы делаем сейчас, надо было сделать пять, десять лет назад. Еще один момент, пусть слышат. Мы должны сделать так, чтобы в белорусской политике не осталось ни цента зарубежных денег. Пусть берут трудовую книжку и устраиваются на работу. Хватит плодить тунеядцев, которые по 20 лет живут на гранты, ничего не делая для страны.

Кирилл Казаков:

Вернусь к началу нашей темы – очистке общества. Судя по вашему спичу, Олег Сергеевич, я понял одну вещь: что зачистка идет не белорусского общества, а иностранного влияния, находящегося здесь. Сюда приходят компании, государства, некие фонды, которые создают здесь прикормышей, которые просто-напросто разрушают нашу страну. Олег Гайдукевич:

Еще раз повторюсь. Если фонд занимается экологией, детьми, медициной – им зеленый свет. У нас прекрасное законодательство. У нас есть Департамент по гуманитарной помощи, все отрегулировано – работайте. Если вы пришли разрушать государство, получите – вот и весь вопрос. Кирилл Казаков:

Правильно, через эти фонды может финансироваться и терроризм. Олег Гайдукевич:

И финансируется. И второй момент. Вы просто посмотрите на биографии некоторых так называемых лидеров гражданского общества – просто надо начинать с биографии. Они не работали десятилетиями. Что такая за профессия – общественный активист? Назовите мне, что это за профессия. Ее не существует. Но человек десятилетиями получает деньги. А на что он их получает? Чтобы Беларусь сделать краше?