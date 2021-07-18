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Ситуация в Украине, кредиты и интеграция. Что ещё обсуждали президенты России и Беларуси на встрече в Питере?

18 июля 2021 16:53
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Новости Беларуси. Экономика, санкции, безопасность, интеграция – вот основные темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лидеры двух стран встретились во вторник, 13 июля, в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более пяти часов и уже привычно стали поводом для провокационных заголовков медиа. Между тем рабочий визит в Россию лишь подтверждает давнюю практику союзников регулярно встречаться лично для обсуждения актуальных вопросов.

Ситуация в Украине, кредиты и интеграция. Что ещё обсуждали президенты России и Беларуси на встрече в Питере?-1

Сверить часы Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились еще 1 июля во время телефонного разговора. Повестка обширная – от антиковидных мер до внешней политики. Основными темами стали экономика и безопасность.

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Ситуация в Украине, кредиты и интеграция. Что ещё обсуждали президенты России и Беларуси на встрече в Питере?-4

Больше пяти часов. Очевидно, что такой длительный разговор не вписывается в хронометраж протокольной съемки. Вопросов действительно было гораздо больше, но в реальную повестку переговоров не попали даже самые изощренные интернет-домыслы. Об истинном содержании прошедшей встречи президентов Лукашенко и Путина рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт о встрече президентов Беларуси и России: «У стран подходы абсолютно едины»

Ситуация в Украине, кредиты и интеграция. Что ещё обсуждали президенты России и Беларуси на встрече в Питере?-7

Также лидеры обсудили возобновление транспортного сообщения – увеличение количества рейсов и расширения географии полетов Belavia. На контроле президентов вакцинация и эпидобстановка. Что касается международного вектора, говорили о поведении Евросоюза и США в отношении и Беларуси, и России, а еще о ситуации в Украине и весьма оживленной работе там НАТО.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

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