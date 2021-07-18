Ситуация в Украине, кредиты и интеграция. Что ещё обсуждали президенты России и Беларуси на встрече в Питере?

Новости Беларуси. Экономика, санкции, безопасность, интеграция – вот основные темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лидеры двух стран встретились во вторник, 13 июля, в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более пяти часов и уже привычно стали поводом для провокационных заголовков медиа. Между тем рабочий визит в Россию лишь подтверждает давнюю практику союзников регулярно встречаться лично для обсуждения актуальных вопросов.

Больше пяти часов. Очевидно, что такой длительный разговор не вписывается в хронометраж протокольной съемки. Вопросов действительно было гораздо больше, но в реальную повестку переговоров не попали даже самые изощренные интернет-домыслы. Об истинном содержании прошедшей встречи президентов Лукашенко и Путина рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Наталья Эйсмонт о встрече президентов Беларуси и России: «У стран подходы абсолютно едины»