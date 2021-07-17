Андрей Лазуткин про обыски в белорусских НКО: «Откуда эти фонды появляются конкретно в Восточной Европе?»

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» политолог Андрей Лазуткин. Григорий Азаренок, СТВ:

Каждое утро – новый ператрус. С чем это связано?

Андрей Лазуткин, политолог:

Насколько мы знаем, Роман Протасевич и его девушка улучшили свои жилищные условия. Ничего не бывает просто так. Получен большой массив новой информации, и сейчас эта информация методично проверяется. Мы видим две линии работы – по организациям и по персоналиям. То есть люди, которые сбрасывали личные данные в «Черные книги Беларуси» и другие каналы, сейчас все отвечают. Григорий Азаренок:

Очень много сейчас людей, ежедневно мы на Telegram-каналах публикуем новые покаяния. Люди, которые сдавали, сливали информацию. Андрей Лазуткин:

Большой массив информации надо просто проверять: кто, что, куда сбрасывал. Григорий Азаренок:

Значит, и Софья Сапега тоже?

Андрей Лазуткин:

Безусловно. Второй момент – это работа по так называемым НКО, которые до последнего момента у нас, в принципе, работали, здесь числились на какой-то легальной основе. Давайте посмотрим все направления их работы. Это же не просто какие-то фонды, каждый выполнял свою небольшую задачу. Григорий Азаренок:

Каждый день змагары список приводят, кого сегодня разгромили. Андрей Лазуткин:

Да. Понятно, что любая работа оплачивается. Но для того, чтобы ее оплачивать, надо сюда легально завести какие-то деньги. То есть сначала деньги попадают на такого рода НКО, которые здесь имеют либо регистрацию общественного объединения, либо фонда, либо это могут быть счета какого-то физлица. А далее уже наличка распределяется по всем остальным контрагентам. Конечно, это еще такая форма поддержки своих. То есть, Григорий, вы можете делать какие-то мутные дела, но при этом числиться в штате этого НКО и получать некую зарплату просто вам на жизнь.

Условно говоря, вся эта опера американская, но вопрос: кто откуда кормится? Например, два из трех крупных Telegram-каналов были связаны с «Радио Свобода», это достоверно установлено. Скажем так, наши читатели или зрители могли бы посмотреть справки, которые были опубликованы после обысков у редактора минского бюро «Радио Свобода» Жданко. Человек имеет заработную плату в 3 000 долларов, но потом, в какие-то месяцы, эта заработная плата вырастает до 10-12 и даже 20 тысяч. Казалось бы, человек просто хорошо работал в этот месяц и получил деньги. Но если мы посмотрим по датам, то это примерно месяцы сначала COVID, а потом подготовки предвыборной кампании. Ну а дальше давайте подумаем, кто такой этот Жданко. Человек с 1999 года является руководителем бюро «Радио Свобода» и, по-моему, с 1995 года у них работает в принципе. То есть человек максимально проверенный, надежный. Такому человеку вы, допустим, на расчетный счет засылаете деньги как зарплату, а дальше он, например, может по распискам эти деньги раздавать.

За четыре года Жданко было начислено 230 тысяч долларов, притом, что весь бюджет годовой «Радио Свобода» – это примерно 2,2 миллиона долларов. Ну, как будто они работают на одного Жданко этого – конечно, нет. Скорее всего, здесь имеются некие цепочки посредников, плюс, может быть, оплата каких-то разовых материалов. Повторюсь, все это получается мимо кассы. То есть он, может быть, сам налоги платил с этих денег. Но те, кто работал на него уже, конечно, я думаю, получали просто нал за какие-то расписки. Конечно, эти схемы работают не только в отношении «Радио Свобода». Если мы возьмем любую организацию, типа «Весны» какой-нибудь, они все имеют стабильные зарплаты, но с иностранных счетов. То есть никто деньги здесь не держит. Опять же, это все не облагается никакими налогами. Григорий Азаренок:

При этом, что удивительно, абсолютно в каждом офисе, будь то «Белсат», «Наша Ніва», немецкий, польский, любой – там флаги не Украины, не БЧБ, не Польши, не Германии. Везде флаги США, причем в колоссальном количестве.

Андрей Лазуткин:

Григорий, вот как вы думаете – Польша, наверное, такая богатая страна, которая просто раздает деньги всем подряд? Вот вы открыли какой-то фонд и получили на борьбу за демократию не просто в Беларуси, а где-нибудь в Руанде, например. Явно, что нет. Вопрос: откуда эти фонды появляются конкретно в Восточной Европе? Какая-нибудь Румыния эти фонды держит? Германия, конечно, страна богатая, но суть в том, что после войны как раз это была американцами созданная система распределения денег. Потому что нельзя напрямую из ЦРУ финансировать конкретные организации, надо, чтобы была некая цепочка прокладок. Какой-то фонд, связанный вначале с американцами, а потом этот фонд создает какие-то дочерние структуры, и дальше по Европе это все можно распределять. А потом, когда доходит до конкретного офиса, куда приходят наши силовики, там оказывается, что вроде как страны-то разные, а деньги везде американские. Создается видимость, что множество стран работает по разным направлениям, что мы у всех взяли по чуть-чуть. Но по факту это, как правило, американские деньги. А значит, одна какая-то задача выполняется. Вы правильно замечали про «Радио Свободу». Это сайт, который никто не читает, и когда это было радио, его тоже никто не слушал.

Григорий Азаренок:

Там у них очень исковерканная беларуская мова. Самый нечитаемый оппозиционный ресурс. Андрей Лазуткин:

Притом что в остальных оппозиционных СМИ зарплаты – до 700 долларов примерно журналисты получают. А «Радио Свобода» считалась всегда элитой. Если вы там редактором работаете, то это порядка 3 000-4 000 долларов в месяц. Представьте, если вы не в Праге проживаете, а здесь, то, конечно, можно жить очень красиво, ни в чем себе не отказывать. А дело в том, что это конкретно американская кормушка и там сидят только свои. Григорий Азаренок:

Меня еще каждый раз удивляет, сколько у нас всего этого развелось. Я там половину даже не знаю, хоть я и в политике как-то читаю, разбираюсь и так далее. Сколько нам еще чистить эти авгиевы конюшни?

Андрей Лазуткин:

Если бы у нас было мирное какое-то время, вы бы про них и дальше не узнали. Люди там получают какие-то свои три копейки, какие-то пишут доклады, немножко выступают в прессе. И даже, как правило, эти фонды не занимались прямой политикой. Но потом наступает какая-нибудь избирательная кампания, и дальше вам надо сформировать некий пакет солидарных мнений. Условно: врачи против, учителя против, работник культуры против, эти и эти против. А за каждым этим движением стоит небольшое НКО, которое, скажем так, от их имени делает некие заявления. И дальше у вас получается, что переворот делают не просто какие-то люди с улицы, которые били милицию прутами. Нет. Это, посмотрите, целое гражданское общество. За каждой ячейкой есть какая-то организация, ее можно всегда вывезти куда-нибудь в Вильнюс или в Штаты, показать лицом. Григорий Азаренок:

Поэтому министр иностранных дел и сказал «любимая игрушка Запада».