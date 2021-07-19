Политолог: в условиях войны, пусть даже гибридной, не может быть пятой колонны

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы начали говорить о зачистке или очистке, как считаю я, так называемого гражданского общества. Вы, наверное, можете себя причислять, свои структуры к гражданскому обществу. Те структуры, которые были проверены. Не имея фактов, где-то можно сказать, что я подозреваю, что это отмывочная контора, поставить знак вопроса. А знак вопроса должны снять милиционеры. Что такое гражданское общество? Вы человек, который видит его изнутри.

Юрий Воскресенский, политолог:

Еще раз хочу сделать акцент на том, какую моральную ответственность несут лидеры этой беглой оппозиции, откармливая свою паству, провоцируя таких террористов и экстремистов. Если они хотят от этого дистанцироваться, должны немедленно выступить с заявлением, что мы не согласны с позицией депутата Гайдукевича, журналиста Азаренка, но данные методы недопустимы. Если они хотят дистанцироваться. В противном случае они скрытые, латентные подстрекатели этой группы. Теперь что касается зачистки так называемого гражданского общества. Министр Макей говорил, что если санкции усилятся, то мы рассматриваем всю ситуацию как войну, а в условиях войны, пусть даже такой гибридной, не может быть пятой колонны. Поэтому зачищается не гражданское общество, а пятая колонна. Обратите внимание, там при обыске кого-то отпускают через трое суток, но на кого есть какой-то материал оперативный или контент, который у него нашли, или документы, касаемые неуплаты налогов, это озвучивают. Алена Сырова, СТВ:

Некоторые уезжают, не дождавшись, пока к ним придут.