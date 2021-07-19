Егор Макаревич: белорусы и украинцы – близкие народы, разрывать их нельзя

Новости Беларуси. О взаимоотношениях Беларуси и Украины говорили 19 июля молодые парламентарии двух стран. Допустить разлад между народами нельзя. Таким мнением поделился депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Одесского горсовета о Беларуси: мы должны понимать, что мы родные, мы должны находить точки соприкосновения

Делегация украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с дружественным визитом прибыла в Беларусь. Тема беседы насущная – как сохранить добрые отношения между странами в период политических распрей.