Что осталось за кадром встречи Лукашенко и Си Цзиньпина? Алёна Сырова поделилась инсайдами

Центральной темой недели стала встреча Александра Лукашенко с Си Цзиньпином. Хотя она прошла буквально по-домашнему тихо, наш Президент побывал в резиденции китайского лидера, но наделала много шума. В СМИ только и писали об этом событии. А оно действительно незаурядное, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Начнем с места встречи. Информации о нем немного, и это совсем неудивительно. Чжуннаньхай считается один из самых закрытых мест в Китае. Простому туристу туда не попасть. Резиденция окружена многовековой красной стеной. Это бывший комплекс императорских дворцов. А ныне аналог нашего Дворца Независимости или Кремля. Совсем немногих Си Цзиньпин приглашает в Чжуннаньхай. Как отмечают эксперты, это знак особого доверия, но и, согласитесь, уровень отношений Минска и Пекина такой, что позволяет переходить в личное пространство. Это не раз подчеркивал и наш Президент, и лидер Китая. И нельзя сбрасывать со счетов, что Александр Лукашенко и Си Цзиньпин – свои люди. Первый визит в Китай глава государства совершил еще в 90-е, будучи депутатом. А сейчас это уже 15-я встреча – и такой эксклюзивный прием.

Буквально за каждым словом Лукашенко и Си Цзиньпина следили мировые СМИ. Оно и понятно. Китай – одна из движущих мировых сил. А для Пекина сотрудничество с Минском входит в список приоритетных задач. Особый импульс отношения получили в последние годы, когда стала очевидной мировая трансформация, что и подчеркнул китайской лидер. Китай выдержит и не позволит сломать мировой порядок – Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином в Пекине В свою очередь, наш Президент отметил, что польщен таким уровнем гостеприимства. Это действительно дорого стоит. Отметим, что в своей резиденции Си Цзиньпин кроме Александра Лукашенко принимал только Владимира Путина. Визит Лукашенко в центре внимания мировых СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с Си Цзиньпином? Первый вице-премьер попытался внести ясность и выступил перед журналистами. По его словам, это была уникальная поездка, дружеский обед.

Что осталось за кадром? Поделиться с нами некоторыми инсайдами согласилась наш политобозреватель Алена Сырова.

Ольга Коршун, СТВ:

Ты человек, который все видел своими глазами. Понимаю, что многое осталось за кадром. Но что можешь сказать о деталях этой встречи?

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

То, что это была одна из самых необычных поездок в плане работы для журналистов пула, – это факт. Мы больше наблюдали, чем делились с общественностью фактами. Потому что времена такие, специфика такая, да и статус визита тоже. Семейный обед! Такого раньше не было. Значит, Беларусь и Китай додружились. Мне это напомнило историю, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Сочи или, например, как на Валааме. Такое количество конспирологии вокруг, и здесь была такая же история. Если в случае с Россией привыкли, то и с Китаем тоже привыкнут. Но фантазировать едва ли перестанут. В этот раз развили историю, почему визит у Александра Лукашенко был трехдневный и только на третий день он встретился с Си Цзиньпином. чего только ни придумывали! Мы же про факты. Визит был действительно запланированным. И я ответственно заявлю, билеты у нас были на руках не за день и не за три. Перелет дальний. Президент в Пекине оказался только к вечеру понедельника, и как раз таки на следующее утро после прилета главы государства наш Президент провел ряд переговоров. В центре внимания была экономика. Да, договоренности не опубличивали просто потому, что деньги любят тишину. Да и зачем? Недоброжелателей у Беларуси и Китая предостаточно. И в целом белорусско-китайские отношения больше про действия, нежели про слова.

Алена Сырова:

Интересная деталь, что переговоры с бизнес-сообществом проходили в резиденции Дяоюйтай. Там же наш Президент остановился и в этой же резиденции во время госвизита в 2023 году он тоже жил. То есть все знакомо, и в Пекине у нашей делегации есть свое место. Что касается переговоров с Си Цзиньпином, лидеры общались тет-а-тет. И, кстати, тет-а-тет они разговаривали больше всего. И в целом вся встреча заняла вдвое больше времени, чем планировал протокол. В это время в соцсети Х была масса сообщений, заявлений Дональда Трампа о том, как он ждет возможности созвониться с главой КНР. Но это уже другая история, туда мы не будем влезать. Что касается нас, то Александр Лукашенко влетал домой в очень хорошем расположении духа и сказал, что визит был успешным. Поводов считать иначе у нас нет.

Ольга Коршун:

Из того, что ты говорила о том, что вот прицепились, что не принял в первый день, но я вспоминаю, что многие такие встречи, визиты на самом высоком уровне и заканчиваются именно встречей глав президентов двух стран. Это венец всего, что происходит до. Поэтому, наоборот, это как раз таки логично. Было бы странно, если бы сразу наш Президент встречался с Си Цзиньпином, а потом пошло какое-то отвлечение от разговоров. Эти результаты мы узнаем уже сейчас. Я думаю, что довольно скоро. Но это все более внешнее. Кто где жил, кто с кем встречался. Мы всегда это любим, акцентируем на этом внимание. Но главное – внутреннее, содержание переговоров. И Президент говорил о том, что будем делать ставку на инновации – особенно в машиностроении. Все прошло как нельзя лучше! Лукашенко подвел итоги визита в КНР. Ольга Коршун:

Учитывая встречу и фон, на котором она происходила, и встречи до того, как наш Президент полетел в Китай, о каких проектах может идти речь?