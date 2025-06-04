Китай выдержит и не позволит сломать мировой порядок – Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином в Пекине

Взоры многих государств, в том числе и Беларуси, обращены в Пекин. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Председателем Китайской Народной Республики. Визит нашего Президента в КНР продолжается, главы государств встретились в резиденции Чжуннаньхай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это историческое место с тысячелетней историей, некогда – императорский парк (территорией в 105 гектаров), сегодня – штаб-квартира правительства. Александр Лукашенко выразил восхищение тем, как в Китае встречают гостей. Особенно Президент поблагодарил за то, что его китайский коллега пригласил делегацию в свой дом. А также подтвердил, что ждет Си Цзиньпина с ответным визитом, но уже на белорусской земле. Александр Лукашенко посещал Китай уже 15 раз, каждый визит укреплял сотрудничество и позволил достичь уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Это подтвердил и Председатель Си Цзиньпин, отметив, что дружба между нашими странами крепнет. Укрепляется и нерушимое политическое взаимодействие, продвигается сотрудничество во всех практических сферах. В числе тем общения лидеров – и глобальная международная повестка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени – беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. Сегодня взоры многих государств, как и Беларуси обращены к вам – в Пекин. 5 лет назад еще говорил так: если Китай выдержит, значит планета будет уравновешена и будет существовать. Сегодня уже говорят: Китай выдержит и не позволит сломать мировой порядок. В этом убеждены многие народы, и главы государств, с которыми я встречаюсь, многие об этом говорили.