Киев вновь тормозит реализацию мирных договоренностей, достигнутых в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле. Акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными так и не состоялась, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители украинской стороны так и не вышли на контакт с российской. Накануне Москва приступила к реализации гуманитарной миссии. Первую часть погибших украинских военнослужащих доставили к месту обмена. Однако представители принимающей стороны так и не прибыли.

При этом первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба ВС России отметил, что делегация РФ заранее довела до Киева предложения по обмену пленными и погибшими. В СМИ появились заявления Украины о переносе акции по обмену пленными. Однако Москва ждет официальных уведомлений об этом.

Александр Зорин, первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба ВС России:

В настоящее время колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих прибыла в район обмена. В колонне 1 212 тел находятся. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1 200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будут 1 200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек.

По мнению экспертов, такое поведение со стороны Киева может свидетельствовать о нежелании признавать размеры своих потерь. Тем не менее Россия рассчитывает, что Украина все же выйдет на контакт и обмен состоится.