Всё прошло как нельзя лучше! Лукашенко подвёл итоги визита в КНР

Беларусь и Китай продолжат интенсифицировать двусторонние отношения. К таким договоренностям пришли лидеры двух стран по итогам переговоров. Визит Александра Лукашенко в Пекин завершился, белорусский борт №1 на пути в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводя итоги пребывания в КНР в общении с прессой, Президент поделился: все прошло как нельзя лучше. Он напомнил про ряд встреч с представителями деловых кругов. Их особо не афишируют, учитывая международную обстановку и политику отдельных стран. Однако это люди, которые готовы сотрудничать с Беларусью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Как Си Цзиньпин говорит, надо делать все быстро, иногда спокойно, но тихо. Так мы и работаем. Нормально. Это такая своеобразная встреча, семейная встреча в узком кругу. Не официальная, не рабочая – семейная. Но тем не менее, китайцы есть китайцы. Они организовали это по высшему уровню. Молодцы. Так что мы с реальным сектором экономики, с финансами повстречались, переговорились с банкирами, а сегодня с председателем, министром иностранных дел. Ван И – старый наш друг. Я считаю, что визит был успешен, а главное – для них коридор расширен. Действуйте. Поэтому я и говорю послу – головой отвечайте за отношения с Китаем. Это для нас новая возможность.

Новые возможности есть, в том числе в промышленном секторе. Страны договорились о более углубленной кооперации. Это продолжение инициативы Си Цзиньпина, высказанной в 2023 году и поддержанной главой нашего государства. В центре внимания лидеров сегодня также были вопросы международной повестки. Как отметил Александр Лукашенко, взоры многих государств обращены в Пекин.

Китай выдержит и не позволит сломать мировой порядок – Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином в Пекине.

Си Цзиньпин пригласил Александра Лукашенко на саммит Шанхайской организации сотрудничества и на парад в Пекине, которые пройдут в августе и сентябре. В свою очередь, Александр Лукашенко ждет председателя КНР с ответным визитом на белорусской земле. Отметим, белорусский лидер посещал Китай уже 15 раз, каждый визит укреплял сотрудничество и позволил достичь уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.