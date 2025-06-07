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К каким проблемам привела миграционная политика ЕС? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

07 июня 2025 17:06
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Миграционный кризис в Европе и грамотная миграционная политика в Беларуси.

К каким проблемам привела миграционная политика ЕС? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-2

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Вся миграционная политика полностью провалилась.

К каким проблемам привела миграционная политика ЕС? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-4

Фернан Картайзер, депутат Европарламента от Люксембурга:
Шенгенская система может даже не выжить. Если мы как западные европейцы не можем справиться с проблемой миграции, мы не можем продолжать жить с открытыми границами в рамках Европейского союза.

К каким проблемам привела миграционная политика ЕС? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-6

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.): 
Европейские чиновники променяли интересы своих народов на некие общие интересы Европы объединенной.

К каким проблемам привела миграционная политика ЕС? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-8

Андрей Савиных:
Президент Беларуси говорит: жить надо своим умом, вырабатывать разумные, прагматичные решения, которые будут целиком и полностью отвечать интересам собственного государства и наших союзников.

Александр Башкин:
Они на нашей территории для решения наших интересов. Точка.

# Международная политика # Александр Башкин # Андрей Савиных # Надежда Сасс

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