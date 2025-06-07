Миграционный кризис в Европе и грамотная миграционная политика в Беларуси.

Фернан Картайзер, депутат Европарламента от Люксембурга: Шенгенская система может даже не выжить. Если мы как западные европейцы не можем справиться с проблемой миграции, мы не можем продолжать жить с открытыми границами в рамках Европейского союза.

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.): Европейские чиновники променяли интересы своих народов на некие общие интересы Европы объединенной.

Андрей Савиных:

Президент Беларуси говорит: жить надо своим умом, вырабатывать разумные, прагматичные решения, которые будут целиком и полностью отвечать интересам собственного государства и наших союзников.

Александр Башкин:

Они на нашей территории для решения наших интересов. Точка.