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Украина перенесла на неопределённый срок обмен военнопленными – Мединский

07 июня 2025 13:36
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Киев еще раз продемонстрировал реальное отношение ко всем мирным и гуманитарным инициативам Москвы. Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел погибших, и обмен военнопленными. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина перенесла на неопределённый срок обмен военнопленными – Мединский-2

По его словам, Российская Федерация в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными младше 25 лет. Однако украинская сторона по непонятным причинам в район обмена не прибыла.

Украина перенесла на неопределённый срок обмен военнопленными – Мединский-4

Владимир Мединский, помощник президента России:
Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня. Наши представители прибыли на границу, в пункт обмена. Однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем почему, там нет представителей украинской страны, нет их делегации, нет списков.

Владимир Мединский добавил, что Москва призывает Киев соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности и немедленно приступить к обмену военнопленными. 

# Владимир Мединский # Россия # Украина

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