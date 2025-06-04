Визит Лукашенко в центре внимания мировых СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с Си Цзиньпином?

Визит Александра Лукашенко в Пекин завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал 15-м в более чем 30-летней истории дипломатических белорусско-китайских отношений. Борт номер один приземлился в Минске около часа назад. Президент Беларуси назвал свой визит в КНР успешным. В общении с прессой глава государства поделился: все прошло как нельзя лучше. Наши страны продолжат интенсифицировать двусторонние отношения. В том числе в вопросах кооперации. Это развитие инициативы Си Цзиньпина, высказанной в 2023 году и поддержанной нашим Президентом. В центре внимания лидеров также были и вопросы международной повестки. Как отметил Александр Лукашенко, взоры многих государств обращены в Пекин. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность «дружеских и партнерских отношений между двумя странами». Пекин всегда рассматривал и развивал их со стратегической и долгосрочной точки зрения. Показательным стало и приглашение Александра Лукашенко домой к лидеру КНР. В китайской культуре это проявление особого почета, глубокого уважения и беспрецедентного доверия к гостю. Символизм в этом процессе связан с желанием создать теплую и дружелюбную атмосферу, где можно откровенно поговорить и укрепить отношения. Прозвучали и договоренности о новых встречах. Си Цзиньпин пригласил Александра Лукашенко на саммит Шанхайской организации сотрудничества и на парад в Пекине, которые пройдут в августе и сентябре. В свою очередь Александр Лукашенко ждет председателя КНР с ответным визитом на белорусской земле. Подробности встречи на высшем уровне из Пекина. Расскажет Алена Сырова.

На встречу с Си Цзиньпином в резиденцию Чжуннаньхай Александр Лукашенко этим утром выезжал в спокойном, но, очевидно, приподнятом настроении. Встреча двух старых друзей, как называют себя лидеры, была запланирована прямо дома у главы Китая. Жест, который трудно переоценить и как-то иначе трактовать. Тем более что изначально обозначалось: этот визит не рабочий и не официальный, это визит другого ранга.

– Сначала поговорим, а потом пообедаем. Буквально рядышком мой кабинет. Впервые здесь я вас принимаю.

– Спасибо. В Чжуннаньхае Си Цзиньпин живет и очень редко, прямо очень редко, встречает гостей. Сегодня здесь собрались за семейным обедом, потому на немногочисленных кадрах можно заметить и сына Александра Лукашенко. Но прежде рабочая встреча. Первая после выборов Президента Беларуси этой зимой. Председатель КНР поздравил белорусского лидера и своего друга лично. Неудивительно, ведь архиважно, кто у руля у стратегического и всепогодного партнера. Тем более такой статус белорусско-китайские отношения едва ли носили бы, не будь личных теплых отношений между Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Си Цзиньпин: между Беларусью и Китаем укрепляется нерушимое политическое взаимодоверие.

Что говорить, мы полностью разделяем взгляды Китая на дальнейшее развитие мира. Сбалансированного и мирного. И Поднебесная в этом плане – важнейшая точка опоры, к которой примкнуть сегодня хотели бы очень многие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень ценю ваше дружелюбие, оно подчеркнуто тем, что вы пригласили меня в свой дом. Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме. Подробности. Александр Лукашенко в КНР в 15-й раз. А глобально всю свою политическую карьеру он не выпускает из виду перспективный Китай, ни сейчас, ни 30 лет назад, когда в него еще никто не верил. Потому отлично понимает и чувствует, как быстро меняется эта страна. Поднебесная год назад и сейчас – разные, но стержень тот же. Китай выдержит и не позволит сломать мировой порядок – Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином в Пекине. Читайте здесь. Дальше прессу попросили удалиться. И лидеры общались сначала в формате «один на один», а потом уже в кругу семьи. Что примечательно, тет-а-тет вдвое дольше запланированного. О чем?! Уже у трапа спросили Александра Лукашенко. В духе к тому моменту завершающегося визита он подытожил...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, вы видите, особо не афишируем наши встречи с нужными для нас людьми, которые готовы с нами работать. Все прошло как нельзя лучше! Лукашенко подвел итоги визита в КНР. Глобально итогами работы белорусская сторона осталась довольна. Кстати, за ходом визита пристально следили и зарубежные СМИ. Это можно было предположить, учитывая, когда и в каком формате он состоялся.

Вадим Елфимов, политолог:

Я бы сказал, это по-настоящему сенсационное событие. Встретившись лично с Си Цзиньпином в его доме, рядом с его рабочем кабинетом, как подчеркнул Председатель Си, это, конечно, степень особой доверительности. Я давно об этом говорил, сейчас формируется фактически большая тройка нового XXI века, это Россия, Беларусь, Китай. Визит нашего Президента материализовал эту идею, новую геополитическую реальность. И, конечно, очень важно и то, что наш Президент никогда не забывает об экономике. Мне очень нравится, что он предложил, чтобы Беларусь присоединилась к новой технологической революции, к тому технологическому перевороту, который сегодня совершается в мире.

Вадим Боровик, политолог, депутат Мингорсовета:

Зная Китай, настолько он серьезно относится к выстаиванию дипломатических, торгово-экономических отношений, нужно очень уважать страну, народ и лидера, чтобы предлагать такой формат встречи. Сегодня не всем странам удается выстраивать с Китаем взаимоотношения на том уровне, как бы они хотели. Это обусловлено слишком резкой политикой тех же США.