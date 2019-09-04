Что объединяет встречи Александра Лукашенко с замом генсека ООН и госсекретарем Совбеза?

Новости Беларуси. Минск в эти дни стал центром поиска новых подходов борьбы с терроризмом в цифровую эпоху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне» Этим вопросам 4 сентября был посвящен ряд встреч главы государства. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял заместителя генерального секретаря ООН. Международную обстановку, терроризм и обороноспособность страны Президент обсудил и с госсекретарем Совбеза. Коснулись и самой актуальной темы внутренней безопасности – правоохранительной системы. От пояса цифрового добрососедства до установок каждому милиционеру – материал Евгения Пустового.

Заместителя генерального секретаря ООН, а по совместительству главу контртеррористического управления мирового альянса стран Президент принял в своем рабочем кабинете уже второй раз – это подчеркивает и особый доверительный характер отношений, и долгосрочный диалог. В том числе благодаря этому Беларусь в эти дни стала столицей антитеррора. Александр Лукашенко: «Хороший вклад в борьбу с терроризмом во всем мире на нашей планете» Эти сентябрьские дни 2019 года напоминает февральские 2015-го. Главные новости приходят из Минска. 400 экспертов и 70 журналистов из полусотни стран цивилизованного мира. В столице Беларуси проходит Международная антитеррористическая конференция. Посылы белорусского лидера СМИ и медиаэксперты разобрали на цитаты.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

Я могу поделиться ощущениями иностранцев, с которыми я разговаривал, участников нашей конференции, которые как раз таки подходили ко мне, делились своими эмоциями и впечатлениями после выступления Президента. Всех их абсолютно поразила открытость и честность Президента. Они подчеркивали, что это крайне необычно для лидера государства, для президента – выступать в таком ключе. Очень понравилось то, что Президент говорит, отрываясь от текста, и говорит совершенно свободно, от души, открыто и очень прагматично, практично. И очень правильные вещи, с которыми все они согласны.

Начинают прислушиваться: даже со стороны Северной Атлантики повело легким бризом потепления отношений между Минском, Вашингтоном и Брюсселем. «Беларуси и США пора уточнить свои позиции». Реакция белорусских экспертов на приезд Болтона в Минск Диалог о безопасности, инициированный Александром Лукашенко во время встречи с Джоном Болтоном, продолжился уже в Варшаве.

Наш госсекретарь Совбеза встретился со своими коллегами из соседних государств и все подробности сегодня доложил Президенту. Станислав Зась доложил Президенту о выполнении установок для правоохранительного блока Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще один вопрос – это вопрос по проблемам безопасности с Российской Федерацией. Потому что главные вопросы, которые мы решаем по безопасности Беларуси – это, конечно, вопросы в союзе Беларуси и России. В Европе Беларусь выступает автором многих переговорных инициатив, а на региональном уровне является лидером практических проектов по борьбе с терроризмом в ОДКБ и СНГ. Основной партнер – это, конечно, Россия. В ближайшее время Минск посетит Николай Патрушев – коллега Станислава Зася.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности:

Состоялась такая встреча в последних числах августа по инициативе наших зарубежных партнеров. В общем-то, мы были приглашены на эту встречу, посчитали для себя полезным поучаствовать в ней. Шел разговор и по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Это что – региональная безопасность или глобальная? Да и та, и та. И другие темы, которые касаются и нераспространения ядерных материалов, и трансграничной преступности, и информационной безопасности. Наши взаимоотношения ни с блоком НАТО, ни с нашими соседями не в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией. Тому свидетельство и то, что мы развиваем контакты и с нашими западными соседями, и с Российской Федерацией. Но даже самые миролюбивые государства должны держать порох сухим. Госсекретарь Совбеза доложил Президенту о боеготовности нашей армии и состоянии военной техники, особенно той, что стоит на хранении, отчитался по стрельбам на полигоне «Ашулук».

Отдельный блок вопросов – выполнение установок главы государства для правоохранительного блока страны. Внутренняя безопасность заботит Александра Лукашенко не менее международной расстановки сил. Совещание по проблемам правоохранительной системы уже прошло, но проблемы «забалтывать» никто не собирается. «Справедливое отношение и безопасность». Подводим итоги большого совещания Президента Беларуси с силовым блоком Все посылы главы государства донесли до каждого милиционера. К виновным приняты меры ответственности, и не только дисциплинарной.