Андрей Дапкюнас: «Запустить из Минска волну цифровой безопасности»

Новости Беларуси. В мире действует примерно 30 тысяч экстремистских сайтов. Через DarkNet – интернет вне закона – торгуют оружием, бронетехникой и даже людьми. Цифровой пояс добрососедства – одна из актуальных инициатив Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Выступая вчера на открытии конференции, глава белорусского государства предложил сформировать пояс цифрового добрососедства. Сформировать путем заключения межгосударственных соглашений – двусторонних, многосторонних – об обеспечении информационной безопасности для того, чтобы, образно говоря, запустить из Минска волну цифровой безопасности, которая призвана укрепить связи между странами, повысить эффективность совместного противодействия террористическим и киберугрозам.