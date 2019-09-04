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Андрей Дапкюнас: «Запустить из Минска волну цифровой безопасности»

04 сентября 2019 20:36
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Новости Беларуси. В мире действует примерно 30 тысяч экстремистских сайтов. Через DarkNet – интернет вне закона – торгуют оружием, бронетехникой и даже людьми. Цифровой пояс добрососедства – одна из актуальных инициатив Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дапкюнас: «Запустить из Минска волну цифровой безопасности»-1

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Выступая вчера на открытии конференции, глава белорусского государства предложил сформировать пояс цифрового добрососедства. Сформировать путем заключения межгосударственных соглашений – двусторонних, многосторонних – об обеспечении информационной безопасности для того, чтобы, образно говоря, запустить из Минска волну цифровой безопасности, которая призвана укрепить связи между странами, повысить эффективность совместного противодействия террористическим и киберугрозам.

# Национальная безопасность # Андрей Дапкюнас # Фотофакт

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