Владимир Воронков: если в цифровой сфере мы не добьемся успеха, победить терроризм мы не сможем

Владимир Воронков, заместитель генерального секретаря – глава контртеррористического управления ООН:

Если в этой сфере мы не добьемся успеха, победить терроризм мы не сможем. Поэтому это острие, это пик. И то, что Беларусь один из лидеров этого процесса – это очень важно. Вчерашнее выступление Президента Лукашенко с этой точки зрения было очень важным сигналом международному сообществу о том, что надо сплотиться в борьбе с террором, о том, что только общие усилия, только крепкая солидарность на этом треке всех государств-участников может привести к окончательной победе над террором.