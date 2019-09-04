Владимир Воронков: если в цифровой сфере мы не добьемся успеха, победить терроризм мы не сможем

Новости Беларуси. В мире действует примерно 30 тысяч экстремистских сайтов. Через DarkNet – интернет вне закона – торгуют оружием, бронетехникой и даже людьми. Цифровой пояс добрососедства – одна из актуальных инициатив Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Воронков, заместитель генерального секретаря – глава контртеррористического управления ООН:
Если в этой сфере мы не добьемся успеха, победить терроризм мы не сможем. Поэтому это острие, это пик. И то, что Беларусь один из лидеров этого процесса – это очень важно. Вчерашнее выступление Президента Лукашенко с этой точки зрения было очень важным сигналом международному сообществу о том, что надо сплотиться в борьбе с террором, о том, что только общие усилия, только крепкая солидарность на этом треке всех государств-участников может привести к окончательной победе над террором.