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Владимир Воронков: если в цифровой сфере мы не добьемся успеха, победить терроризм мы не сможем

04 сентября 2019 20:38
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Новости Беларуси. В мире действует примерно 30 тысяч экстремистских сайтов. Через DarkNet – интернет вне закона – торгуют оружием, бронетехникой и даже людьми. Цифровой пояс добрососедства – одна из актуальных инициатив Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Воронков: если в цифровой сфере мы не добьемся успеха, победить терроризм мы не сможем-1

Владимир Воронков, заместитель генерального секретаря – глава контртеррористического управления ООН:
Если в этой сфере мы не добьемся успеха, победить терроризм мы не сможем. Поэтому это острие, это пик. И то, что Беларусь один из лидеров этого процесса – это очень важно. Вчерашнее выступление Президента Лукашенко с этой точки зрения было очень важным сигналом международному сообществу о том, что надо сплотиться в борьбе с террором, о том, что только общие усилия, только крепкая солидарность на этом треке всех государств-участников может привести к окончательной победе над террором.

# Интернет # Владимир Воронков # Фотофакт

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