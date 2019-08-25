«Справедливое отношение и безопасность». Подводим итоги большого совещания Президента Беларуси с силовым блоком

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отметил существенные недостатки в правоохранительной системе страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Думали ли вы, что самое главное дает человеку государство? Если нет, предложу вам свой вариант. Соглашаться не обязательно, но рассмотреть стоит. Справедливое отношение и безопасность. Причем во всех аспектах этих понятий. Ну, например, политическая безопасность. Власть сохраняет суверенитет и независимость, не ввязывается в международные конфликты. Или в экономике – гарантирует право на труд и справедливую его оплату, читай, защищает от бедности. Или в социальной сфере – когда речь о достойном образовании, качественной медицине, возможностях проявить себя творчески. Ну и в самом что ни на есть прямом значении этого слова – это я состоянии защищенности жизни, здоровья и прав человека от преступных посягательств. Быть в безопасности. Думаю, все этого хотят.

А чтобы так оно и было, в каждом государстве есть специально обученные люди, призванные обеспечивать эту самую безопасность. Так называемый силовой блок. И нет сомнения в том, что по большому счету наши силовики справляются со своими обязанностями. Мы все ощущаем это на себе, когда выходим на улицу и не боимся. Более того – не боимся пускать на улицу детей, даже в темное время суток. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. И последнее время этих деталей с негативной коннотацией всплывает все больше. Сложно даже представить, как чувствует себя человек, обвиненный в преступлении и находящийся под следствием. Даже виновный, не говоря уже о тех, кто ни в чем не виноват. По уму обвинение должно быть обоснованным, расследование – кротчайшим по срокам, суд – справедливым. Но выясняется, что так происходит не всегда.

Президент пошел на беспрецедентный шаг – он решил рассказать силовикам, да и всему обществу о том, что происходит в правоохранительной системе. В общем, не вдаваясь в подробности, но памятуя о конкретных примерах, которых немало. А все потому, что основа государственной политики в нашей стране, и Президент не устается это подчеркивать, – справедливое отношение к людям. Ведь только через справедливость можно завоевать доверие. А доверие общества к государству – основа стабильности, которую мы все так ценим. С подробностями совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов корреспондент Юлия Бешанова.

О том, что пришло время серьезно поговорить с силовиками, глава государства говорил не единожды. Но встреча несколько раз откладывалась. К совещанию готовились очень тщательно, ведь на кону безопасность каждого из нас, да и в целом внутриполитическая ситуация в стране.

Александр Лукашенко в зале появился с 20-минутным опозданием. Извинился и объяснил: утро начал с изучения оперативных документов. Забегая вперед: Президент гриф секретности с папки снял, критики было много. Но справедливости ради отметим: да, проблемы в системы есть, и они действительно серьезные. Но не фатальные. Александр Лукашенко: В основе всей нашей политики всегда были, есть и будут человек и справедливое отношение к нему Александр Лукашенко: Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части Тема безопасности и доверия к правоохранителям настолько серьезна, что Президент пошел на беспрецедентный шаг: озвучил самые нелицеприятные, а порой и шокирующие факты. Ничего не скрывая. И это вовсе не популизм или показательное наказание.

Только так, открыто и прозрачно, можно выровнять крен в работе силовиков и настроить всю систему на курс справедливого отношения к людям. Пока же имеем халатное отношение к обязанностям, злоупотребление служебными полномочиями, фальсификацию доказательств – фактов достаточно. Александр Лукашенко: Фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела К давлению на суды мы еще вернемся. Пока же буквально по пунктам поговорим о системных сбоях в работе силового блока.

Теоретически правоохранители избавляют общество от преступников. Практически – часто работают по плану и ради галочки. Александр Лукашенко: «В качестве нарушений фиксировались доведения плановых заданий по пресечению необходимого числа преступлений» Статистика – вещь упрямая. Огромное количество уголовных дел следователи возбуждают, не разобравшись в инциденте. В 2017-м было прекращено порядка 4000 уголовных дел, в 2018-м – на 500 больше. В этом только за первое полугодие уже 2500.

Важный нюанс: дело даже не в том, что неэффективно используются ресурсы – за каждым таким «дутым» делом судьба человека и его семьи. Казалось бы, Президент говорил элементарные вещи: под стражей должны содержаться только те, кто скрывается от правосудия. На деле половина обвиняемых ждут суда за решеткой.

Еще страшнее тот факт, что порой годами сидят невиновные. Александр Лукашенко: «Больше полугода человека держали в застенках, не доказали, выпустили. Кто за это ответил?» Требование Президента очевидно: давать ход только коррупционным фактам с железными доказательствами. Александр Лукашенко: «Должны быть железобетонные доказательства подобных вещей» Обоснованные претензии практически по всем правоохранительным фронтам. Суды, например, излишне требовательны. О проблеме сами судьи знают, но есть и обратная сторона медали: часто следователи подменяют реальную работу бумажной. В итоге тома уголовного дела с доказательствами, которые вовсе не нужны суду.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

Мания какая-то многотомности дел. Чем больше томов, тем вроде бы вина лучше доказана. Но нам нужны конкретные. Пусть их будет меньше, но пусть они будут лучше. Если они конкретные, не вызывают сомнений, если на видеозаписи есть конкретно сам факт получения взятки – нам не нужны другие доказательства. Я об этом говорил, что следователи сегодня должны максимально использовать новые технические возможности, которые у них есть. Право высказаться и обозначить свою позицию на совещании получил каждый. Посылы Президента присутствующие должны довести до каждого сотрудника. Александр Лукашенко: «Правоохранительные органы должны работать не просто эффективно, а качественно, толково» Итоги совещания будут обсуждать еще долго.