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Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»

03 сентября 2019 17:30
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Новости Беларуси. Терроризм – одна из главных мировых угроз. Он не знает границ, а его жертвы – обычные люди. Рецепт противоядия здесь может быть один – объединить усилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предложил Александр Лукашенко на международной конференции в Минске. Форум проходит по линии Беларусь – ООН и объединяет представителей более полусотни стран. Минск призывает к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций, ведь в одиночку справиться с самым опасным вызовом современности невозможно. Тем более, что терроризм активно уходит в так называемый DarkNet, где без проблем можно купить оружие и даже военную технику.

Извечный вопрос – что делать? Подробности в видеоматериале Юлии Бешановой.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-1

Эти кадры сегодня ночью пришли из Кабула. В воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль, после чего загорелась стоявшая неподалеку цистерна с горючим. Ударная волна разрушила здания в радиусе километра. Погибли не менее 16 человек, еще около сотни людей пострадали. Ответственность за взрыв взяли боевики «Талибана».

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-4

Согласно рейтингу агентства Bloomberg, терроризм по опасности для мира угроза номер один.

Александр Лукашенко: «Это беспрецедентный вызов современному обществу»

Чтобы противостоять этой угрозе, ООН в 2018 году собрала первую в истории конференцию руководителей контртеррористических учреждений. Тогда в ней приняли участие 150 государств. Подобные встречи уже прошли в Душанбе, Улан-Баторе и Найроби.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-7

Минск как очередная площадка для переговоров неслучаен. Столица Беларуси сегодня хорошо известна мирными инициативами

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Габриэла Баррон вторая женщина в истории, которая возглавляет Межпарламентский союз (одну из старейших и наиболее авторитетных международных организаций, такое неформальное парламентское измерение ООН). В составе Межпарламентского союза 173 страны – это 46 тысяч законодателей.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-10

Сегодня в Минске председатель сделала громкое заявление: «Мы можем победить терроризм». Александр Лукашенко согласился, но добавил едва ли не основную составляющую успеха: что бы окончательно искоренить экстремизм, прежде всего нужна политическая воля сильных мира сего.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, мы можем положить конец этому самому терроризму. Не сегодня, не завтра, не сразу. Но только при одном условии: если мы этого захотим. И еще в конце она сказала очень правильную вещь: что, вернувшись домой из Беларуси, все вы и мы, кто останется в Беларуси, должны приложить максимум усилий, чтобы положить конец этому самому терроризму и строить новую планету. Примерно так было сказано.

Вы вернетесь домой, да. Вы, может быть, и захотите строить эту новую планету, но при одном условии: если вы убедите нас, прежде всего, и наших коллег власть предержащих строить эту новую планету без терроризма. Честно, открыто и справедливо.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-16

Четверть населения планеты – их интересы представляют участники минской конференции. В белорусскую столицу прибыли представители более полусотни государств, девяти ведущих международных организаций по вопросам безопасности.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-19

Главной мировой угрозой они единогласно называют международный терроризм. И признаются: пока ситуация не улучшается. В 2018 году в мире совершено 15 тысяч терактов. Это вдвое больше, чем в 2017-м. Конечно, количество нападений уменьшилось по сравнению с нулевыми, однако они стали продуманнее и технологичнее. Мир испытал биологический террор (помните письма с сибирской язвой в США?); кибератаки (взломы Twitter-аккаунтов политиков); теракты в Ницце, Тель-Авиве и Барселоне. Место одного уничтоженного боевика тут же занимает десяток новых. Бороться с такими проявлениями можно только объединив усилия.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-22

Александр Лукашенко:
Масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки одной организации. Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, Евросоюза, ОДКБ, СНГ, ШОС, иных международных организаций – единственный верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе.

Считаю, что идея объединить два региона – ОБСЕ и АСЕАН – под эгидой контртеррористической конференции в Минске также актуальна и своевременна.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-25

Конечно, ведущая роль в деле обеспечения мировой безопасности за ООН. Беларусь активно поддерживает все инициативы организации. В 2006 мы выступили за принятие Глобальной контртеррористической стратегии – документа, который впервые определил общемировой подход к борьбе с терроризмом. Но даже таких шагов сегодня недостаточно.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-28

Предложение Президента – создать широкую коалицию по борьбе с терроризмом. Тем, что в мире сегодня нет единого фронта, активно пользуются боевики. Наша идея создания площадки «Хельсинки-2», то есть нового переговорного процесса по безопасности в Европе, в таких условиях выглядит более чем логично. Но отклика от мировых держав по-прежнему нет.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-31

Александр Лукашенко:
Мы предложили не только публично. Я лично обсуждал в закрытом режиме создание нового процесса «Хельсинки-2» и говорил: мы не претендуем на то, чтобы быть инициатором. Пусть Дональд Трамп, Ангела Меркель, Владимир Путин, Си Цзиньпин и другие выступят инициаторами – может, их услышат.

Потом сказали об этом открыто. И вы знаете что? Продвинутые политики Европы (не называю фамилию) мне сказали: «Господин Президент, надо снять эту проблему с повестки дня». Я говорю: «Как снять?» Проблемы вопиют, их надо решать, а мы молчим. Сколько лет прошло после Стамбула, по-моему? Ну, немножко в Астане ОБСЕ собирала глав государств. Сколько лет прошло? Мы как будто не видим проблемы – значит, этот процесс кому-то не нужен.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-34

Пожалуй, главная международная новость, связанная с безопасностью – прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Перемены, которые эти действия за собой несут, еще только предстоит оценить. Еще недавно казалось, что это оружие навсегда ушло в историю. Теперь же документ, который отодвинул мир от порога ядерной катастрофы, сам стал историей, как и гарантии нераспространения ядерного оружия в Европе.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-37

Александр Лукашенко:
Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война хотя бы обошлась без ядерного оружия. Реальная возможность появления этих вооружений в Европе – в нашей тихой, спокойной, сытой Европе – это прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружений.

Беларусь является полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-40

И это при том, что Европа последствия такого попустительства уже ощутила. Старый Свет сотрясают громкие атаки террористов. Париж, Лондон, Брюссель, Берлин – здесь в основном радикальные исламисты взрывали аэропорты, буквально резали людей на улицах, таранили прохожих. Организованный терроризм появился не на пустом месте.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-43

Александр Лукашенко:
Сегодня я уже не скажу, что все террористические организации и группы создаются теми или иными государствами или структурами в тех или иных государствах. Мы просто показали пример, как это делать, и сейчас этот процесс, который когда-то носил управляемый характер, полностью хаотичен. Он неподконтролен никому. Так давайте хотя бы эти бесконтрольные группировки, группы и прочие, которые хаотично возникают и научились уже зарабатывать очень быстро где-то, давайте хоть их если не ликвидируем, то возьмем под контроль.

Позиция Беларуси в отношении любого проявления экстремизма категорична. Мы не поддерживаем террористические организации и не финансируем их. Мы своеобразный форпост на пути возможных угроз. Ежегодно на территории Беларуси спецслужбы задерживают по подозрению в принадлежности к террористическим структурам до полутора десятка человек. Кстати, все они иностранцы.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-46

Александр Лукашенко:
В Беларуси, к счастью, нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости. Скажу более крамольную мысль: у властей Беларуси и у меня лично также нет заинтересованности порождать террористические группировки, финансировать их и вооружать. Я думаю, намек вы поняли в очередной раз.

Находясь в центре Европы, наша страна служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках.

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Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-49

Амина Бернардо, председатель Исламского центра демократии (Филиппины):
Терроризм в сочетании с новыми технологиями – это очень опасно и реально. Не всегда страны даже отдают себе отчет, насколько. Цель этой конференции – научить и научиться реагировать на новые угрозы по-новому.

Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»-52

Абдул Азиз аль Ансари, председатель Национального контртеррористического комитета Катара:
Я очень надеюсь, что на этой конференции мы примем перечень мер и рекомендаций, которым бы следовали все страны-члены ООН. Которые бы позволили сделать борьбу с терроризмом, в том числе в интернете и социальных сетях, еще эффективнее.

Работа минской конференции продлится два дня. Участники подробно обсудят ситуацию на всех континентах, ведь в мире сейчас нет региона, где не тлел бы тот или иной конфликт.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Габриэла Куэвас Баррон # Фотофакт

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