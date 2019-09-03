Президент Беларуси на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»

Новости Беларуси. Терроризм – одна из главных мировых угроз. Он не знает границ, а его жертвы – обычные люди. Рецепт противоядия здесь может быть один – объединить усилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предложил Александр Лукашенко на международной конференции в Минске. Форум проходит по линии Беларусь – ООН и объединяет представителей более полусотни стран. Минск призывает к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций, ведь в одиночку справиться с самым опасным вызовом современности невозможно. Тем более, что терроризм активно уходит в так называемый DarkNet, где без проблем можно купить оружие и даже военную технику. Извечный вопрос – что делать? Подробности в видеоматериале Юлии Бешановой.

Эти кадры сегодня ночью пришли из Кабула. В воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль, после чего загорелась стоявшая неподалеку цистерна с горючим. Ударная волна разрушила здания в радиусе километра. Погибли не менее 16 человек, еще около сотни людей пострадали. Ответственность за взрыв взяли боевики «Талибана».

Согласно рейтингу агентства Bloomberg, терроризм по опасности для мира угроза номер один. Александр Лукашенко: «Это беспрецедентный вызов современному обществу» Чтобы противостоять этой угрозе, ООН в 2018 году собрала первую в истории конференцию руководителей контртеррористических учреждений. Тогда в ней приняли участие 150 государств. Подобные встречи уже прошли в Душанбе, Улан-Баторе и Найроби.

Минск как очередная площадка для переговоров неслучаен. Столица Беларуси сегодня хорошо известна мирными инициативами Габриэла Куэвас Баррон: «Беларусь является источником позитивного месседжа о том, что необходимо поддерживать мир и безопасность» Габриэла Баррон вторая женщина в истории, которая возглавляет Межпарламентский союз (одну из старейших и наиболее авторитетных международных организаций, такое неформальное парламентское измерение ООН). В составе Межпарламентского союза 173 страны – это 46 тысяч законодателей.

Сегодня в Минске председатель сделала громкое заявление: «Мы можем победить терроризм». Александр Лукашенко согласился, но добавил едва ли не основную составляющую успеха: что бы окончательно искоренить экстремизм, прежде всего нужна политическая воля сильных мира сего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, мы можем положить конец этому самому терроризму. Не сегодня, не завтра, не сразу. Но только при одном условии: если мы этого захотим. И еще в конце она сказала очень правильную вещь: что, вернувшись домой из Беларуси, все вы и мы, кто останется в Беларуси, должны приложить максимум усилий, чтобы положить конец этому самому терроризму и строить новую планету. Примерно так было сказано. Вы вернетесь домой, да. Вы, может быть, и захотите строить эту новую планету, но при одном условии: если вы убедите нас, прежде всего, и наших коллег власть предержащих строить эту новую планету без терроризма. Честно, открыто и справедливо.

Четверть населения планеты – их интересы представляют участники минской конференции. В белорусскую столицу прибыли представители более полусотни государств, девяти ведущих международных организаций по вопросам безопасности.

Главной мировой угрозой они единогласно называют международный терроризм. И признаются: пока ситуация не улучшается. В 2018 году в мире совершено 15 тысяч терактов. Это вдвое больше, чем в 2017-м. Конечно, количество нападений уменьшилось по сравнению с нулевыми, однако они стали продуманнее и технологичнее. Мир испытал биологический террор (помните письма с сибирской язвой в США?); кибератаки (взломы Twitter-аккаунтов политиков); теракты в Ницце, Тель-Авиве и Барселоне. Место одного уничтоженного боевика тут же занимает десяток новых. Бороться с такими проявлениями можно только объединив усилия.

Александр Лукашенко:

Масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки одной организации. Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, Евросоюза, ОДКБ, СНГ, ШОС, иных международных организаций – единственный верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе. Считаю, что идея объединить два региона – ОБСЕ и АСЕАН – под эгидой контртеррористической конференции в Минске также актуальна и своевременна.

Конечно, ведущая роль в деле обеспечения мировой безопасности за ООН. Беларусь активно поддерживает все инициативы организации. В 2006 мы выступили за принятие Глобальной контртеррористической стратегии – документа, который впервые определил общемировой подход к борьбе с терроризмом. Но даже таких шагов сегодня недостаточно.

Предложение Президента – создать широкую коалицию по борьбе с терроризмом. Тем, что в мире сегодня нет единого фронта, активно пользуются боевики. Наша идея создания площадки «Хельсинки-2», то есть нового переговорного процесса по безопасности в Европе, в таких условиях выглядит более чем логично. Но отклика от мировых держав по-прежнему нет.

Александр Лукашенко:

Мы предложили не только публично. Я лично обсуждал в закрытом режиме создание нового процесса «Хельсинки-2» и говорил: мы не претендуем на то, чтобы быть инициатором. Пусть Дональд Трамп, Ангела Меркель, Владимир Путин, Си Цзиньпин и другие выступят инициаторами – может, их услышат. Потом сказали об этом открыто. И вы знаете что? Продвинутые политики Европы (не называю фамилию) мне сказали: «Господин Президент, надо снять эту проблему с повестки дня». Я говорю: «Как снять?» Проблемы вопиют, их надо решать, а мы молчим. Сколько лет прошло после Стамбула, по-моему? Ну, немножко в Астане ОБСЕ собирала глав государств. Сколько лет прошло? Мы как будто не видим проблемы – значит, этот процесс кому-то не нужен.

Пожалуй, главная международная новость, связанная с безопасностью – прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Перемены, которые эти действия за собой несут, еще только предстоит оценить. Еще недавно казалось, что это оружие навсегда ушло в историю. Теперь же документ, который отодвинул мир от порога ядерной катастрофы, сам стал историей, как и гарантии нераспространения ядерного оружия в Европе.

Александр Лукашенко:

Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война хотя бы обошлась без ядерного оружия. Реальная возможность появления этих вооружений в Европе – в нашей тихой, спокойной, сытой Европе – это прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружений. Беларусь является полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности.

И это при том, что Европа последствия такого попустительства уже ощутила. Старый Свет сотрясают громкие атаки террористов. Париж, Лондон, Брюссель, Берлин – здесь в основном радикальные исламисты взрывали аэропорты, буквально резали людей на улицах, таранили прохожих. Организованный терроризм появился не на пустом месте.

Александр Лукашенко:

Сегодня я уже не скажу, что все террористические организации и группы создаются теми или иными государствами или структурами в тех или иных государствах. Мы просто показали пример, как это делать, и сейчас этот процесс, который когда-то носил управляемый характер, полностью хаотичен. Он неподконтролен никому. Так давайте хотя бы эти бесконтрольные группировки, группы и прочие, которые хаотично возникают и научились уже зарабатывать очень быстро где-то, давайте хоть их если не ликвидируем, то возьмем под контроль. Позиция Беларуси в отношении любого проявления экстремизма категорична. Мы не поддерживаем террористические организации и не финансируем их. Мы своеобразный форпост на пути возможных угроз. Ежегодно на территории Беларуси спецслужбы задерживают по подозрению в принадлежности к террористическим структурам до полутора десятка человек. Кстати, все они иностранцы.

Александр Лукашенко:

В Беларуси, к счастью, нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости. Скажу более крамольную мысль: у властей Беларуси и у меня лично также нет заинтересованности порождать террористические группировки, финансировать их и вооружать. Я думаю, намек вы поняли в очередной раз. Находясь в центре Европы, наша страна служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках. Президент Беларуси о ситуации на юго-востоке Украины: не прекратили этот конфликт до сих пор, потому что это кому-то надо Александр Лукашенко: «Никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничили интернет в Беларуси»

Амина Бернардо, председатель Исламского центра демократии (Филиппины):

Терроризм в сочетании с новыми технологиями – это очень опасно и реально. Не всегда страны даже отдают себе отчет, насколько. Цель этой конференции – научить и научиться реагировать на новые угрозы по-новому.