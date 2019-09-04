Александр Лукашенко: «Выполнение планов по всем направлениям – главная задача правительства»

Новости Беларуси. Показатели роста, выполнение планов и сотрудничество с Россией. Александр Лукашенко провёл совещание с членами правительства по актуальным вопросам экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Показатели роста, выполнение планов и сотрудничество с Россией. Александр Лукашенко провёл совещание с членами правительства по актуальным вопросам экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсудили задачи и прогнозы на следующий год, а также сотрудничество с ключевым партнером. Россия остается главным потребителем белорусской продукции. Президент отметил недостаточно высокие темпы диверсификации. А ведь поиск новых рынков – одна из важнейших задач правительства. Кроме того, продолжаются переговоры по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.
Программа практически готова и в ближайшее время стороны планируют раскрыть подробности. Говорили и о внутренних делах страны.
Александр Лукашенко на совещании с членами правительства: «Основная наша задача – диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность»
Александр Лукашенко напомнил, что прогнозные показатели были предложены правительством и должны быть выполнены.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу предупредить правительство, что планы, которые намечены, должны быть реализованы. Я больше сейчас контролирую сельское хозяйство, потому что это наиважнейшее направление. Очень важно, как сработает сельское хозяйство, важно и ВВП, и жизнь наших людей. Но не упускаю из вида другие сектора нашей экономики, промышленности, услуги и транспорт, связь и так далее.
Выполнение планов по всем направлениям – главная задача правительства. Там уже обижаться будет не на кого. Мы с вами спланировали, я утвердил эти плановые задания с вашей подачи, выполнить мы их обязаны. Это задача не только каждого чиновника, но и каждого гражданина нашей Беларуси.
По итогам года инфляция в Беларуси не должна превысить 5 %. В июле она составила 6 %. Впрочем, здесь сыграл роль сезонный рост цен. В первом полугодии несколько ниже запланированного оказался рост ВВП и объем экспорта.
Сказалась в том числе ситуация на нефтеперерабатывающих заводах, они вынуждены были снизить загрузку из-за поставок некачественной российской нефти. Правительство рассчитывает на улучшение показателей по итогам второго полугодия.