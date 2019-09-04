Александр Лукашенко: «Выполнение планов по всем направлениям – главная задача правительства»

Обсудили задачи и прогнозы на следующий год, а также сотрудничество с ключевым партнером. Россия остается главным потребителем белорусской продукции. Президент отметил недостаточно высокие темпы диверсификации. А ведь поиск новых рынков – одна из важнейших задач правительства. Кроме того, продолжаются переговоры по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу предупредить правительство, что планы, которые намечены, должны быть реализованы. Я больше сейчас контролирую сельское хозяйство, потому что это наиважнейшее направление. Очень важно, как сработает сельское хозяйство, важно и ВВП, и жизнь наших людей. Но не упускаю из вида другие сектора нашей экономики, промышленности, услуги и транспорт, связь и так далее.

Выполнение планов по всем направлениям – главная задача правительства. Там уже обижаться будет не на кого. Мы с вами спланировали, я утвердил эти плановые задания с вашей подачи, выполнить мы их обязаны. Это задача не только каждого чиновника, но и каждого гражданина нашей Беларуси.