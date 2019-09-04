Станислав Зась доложил Президенту о выполнении установок для правоохранительного блока

Новости Беларуси. Вопросы безопасности 4 сентября обсуждались на рабочей встрече Александра Лукашенко с государственным секретарём Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вопросы безопасности 4 сентября обсуждались на рабочей встрече Александра Лукашенко с государственным секретарём Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь шла и о работе правоохранительной системы Беларуси, и о внешних угрозах. Также Президенту доложено о результатах международных встреч, которые Станислав Зась недавно провел в Польше со своими коллегами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы ведь живем в конкретных условиях безопасности. В связи с этим в нескольких словах мне сказали, как вы оцениваете ситуацию с вопросами безопасности наших граждан и в связи с этим работу правоохранительных органов. Особенно КГБ, Министерства обороны, ну и милиции, которая, в общем-то, обеспечивает эту безопасность в стране.
Что касается внешних угроз, я владею этой ситуацией. Особых угроз не вижу. Но если у вас будут какие-то особенности, вы их увидите, скажите мне.
Тут скрывать нам нечего, чтобы не было разных домыслов. После визита помощника Президента США Джона Болтона сюда и после переговоров в Варшаве по вопросам безопасности я просил вас осмыслить все эти переговоры – здесь, там – и высказать также в заключение всего свою позицию. Возможно, она станет позицией нашей страны. Что происходило в Варшаве? Что соседи от нас требуют и просят? И балтийские страны, и Польша, Украина. Может, мы где-то не так поступаем?
Госсекретарь Совбеза доложил Президенту о боеготовности армии и состоянии военной техники, по стрельбам на полигоне «Ашулук». Отдельная тема – выполнение установок главы государства для правоохранительного блока страны.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности:
Каждый сотрудник силового ведомства должен услышать четкий сигнал: работать, игнорируя принятые правила работы и законы, нельзя. Есть определенные рамки, правила. Все должны их соблюдать, прежде всего люди, которые носят погоны. Ориентировки есть, некоторым фактам дана хорошая оценка – правовая либо служебная. Такая работа будет продолжена.
Также Станислав Зась информировал Президента о предстоящей встрече с российскими коллегами по вопросам безопасности. Минск и Москва были и остаются стратегическими партнерами.