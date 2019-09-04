Станислав Зась доложил Президенту о выполнении установок для правоохранительного блока

Речь шла и о работе правоохранительной системы Беларуси, и о внешних угрозах. Также Президенту доложено о результатах международных встреч, которые Станислав Зась недавно провел в Польше со своими коллегами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы ведь живем в конкретных условиях безопасности. В связи с этим в нескольких словах мне сказали, как вы оцениваете ситуацию с вопросами безопасности наших граждан и в связи с этим работу правоохранительных органов. Особенно КГБ, Министерства обороны, ну и милиции, которая, в общем-то, обеспечивает эту безопасность в стране.

Что касается внешних угроз, я владею этой ситуацией. Особых угроз не вижу. Но если у вас будут какие-то особенности, вы их увидите, скажите мне.

Тут скрывать нам нечего, чтобы не было разных домыслов. После визита помощника Президента США Джона Болтона сюда и после переговоров в Варшаве по вопросам безопасности я просил вас осмыслить все эти переговоры – здесь, там – и высказать также в заключение всего свою позицию. Возможно, она станет позицией нашей страны. Что происходило в Варшаве? Что соседи от нас требуют и просят? И балтийские страны, и Польша, Украина. Может, мы где-то не так поступаем?