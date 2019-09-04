Александр Лукашенко: «Ядерное оружие – цветочки, а вот ягодки могут подкинуть через современные технологии»

Новости Беларуси. Конференция по борьбе с терроризмом, которая проходит в эти дни в Минске, уже получила высокую оценку мировой общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 сентября роль и значение этого события обсудили во Дворце Независимости. Глава государства встретился с заместителем генсека – главой контртеррористического управления ООН. Президент поблагодарил его за достойную организацию международного форума. И озвучил самые злободневные темы в борьбе с терроризмом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша оценка прозвучала по поводу организации и роли Беларуси в борьбе со страшным злом нашей современности. Мы будем стараться, вы подсказывайте, все-таки у вас информации в этом плане побольше, чем в Беларуси. Подсказывайте, корректируйте, координируйте, направляйте деятельность наших органов власти, да и мне иногда черкните пару строчек, в каком направлении действовать во благо нашим взаимоотношениям – Беларуси и ООН. Хороший вклад в борьбу с терроризмом во всем мире на нашей планете.



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Во Дворце Независимости заместитель генерального секретаря ООН с нашим Президентом встречается уже второй раз. Официальный Минск является активным участником основных многосторонних договоров по борьбе с международным терроризмом. Год назад Беларусь принимала конференцию ОБСЕ, посвященную методам борьбы с мировым злом в цифровую эпоху. На региональном уровне наша страна предпринимает ряд усилий по борьбе с терроризмом в рамах ОДКБ и СНГ. Среди новых инициатив Президента Беларуси, озвученных на конференции – сплотиться в борьбе с терроризмом – широко обсуждается международными экспертами в области контртеррористической деятельности.



Александр Лукашенко на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»

Владимир Воронков, заместитель генерального секретаря – глава контртеррористического управления ООН:

Мир сейчас находится на определенном перекрестке дорог: все-таки продолжать развивать многосторонние связи или опять скатиться к двухполярной системе, как это было в предыдущие времена. Действительно, такие тенденции, к сожалению, наблюдаются. То, что Беларусь высказывается в поддержку многосторонности, в поддержку того, что может реально привести к укреплению стабильности, безопасности всех государств, к укреплению равноправия всех государств – это очень важный сигнал для международного сообщества. Мне кажется, что ведущая и заметная роль Беларуси на площадке ООН – это факт жизни. Очень важно, чтобы этот факт продолжал работать на укрепление общей стабильности.

Сегодня лидер Беларуси на встрече с генсеком подчеркнул: помимо внедрения так называемых цифровых технологий, страны должны осторожно подходить к распространению ядерного и прочих видов оружия массового поражения. Александр Лукашенко:

Террористами пока еще, грубо говоря, управляем мы. Пока мы не легли под них. Но будет хуже, если они нами начнут управлять, потому что такие симптомы уже появляются. Если они возьмут верх и начнут диктовать главам государств свою политику с учетом современных технологий, они очень научились приспосабливаться и порой быстрее нас реагируют на некоторые вещи, связанные с высокими технологиями, интернетом, глобальной сетью, используют это для себя. Второй момент. Я это давно понял. Знаете, мы все сегодня боремся против ядерного оружия – нераспространение контролировать пытаемся и так далее. Хотя некоторые ядерные державы особо близким странам где-то технологии эти подбрасывают, а против неугодных воюют. Вот это тоже плохо. Потихоньку ядерное оружие расползается. Но это будут семечки по сравнению с тем, что может быть – лекарства, продукты питания, биологическое оружие, притом технологии высочайших видов и типов, что проконтролировать будет практически невозможно. А террористы быстро воспользуются этими новейшими технологиями, чтобы бороться по всем фронтам против нормальных людей. Вот это не будет поддаваться контролю, как ядерное оружие. Ядерное оружие – это цветочки, а вот ягодки нам могут подкинуть через современные технологии. На эту проблему надо широко смотреть не только через призму борьбы с терроризмом в интернете. Вот оно фактически на подходе это оружие – страшное оружие, вне контроля человечества.