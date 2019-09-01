«Беларуси и США пора уточнить свои позиции». Реакция белорусских экспертов на приезд Болтона в Минск

Новости Беларуси. Минск принимал Джона Болтона, советника президента США по национальной безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск принимал Джона Болтона, советника президента США по национальной безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Американского политика столь высокого полета в нашей стране не было очень давно. За это время в отношениях между государствами было разное. Чего скрывать: далеко не всегда взаимодействие велось в позитивном ключе, один санкционный режим чего стоит. Но официальный Минск всегда подчеркивал готовность выстраивать диалог со всеми странами и народами, если диалог этот конструктивный и идет на пользу всем участникам.
«Свидетельство того, что политика санкций в итоге терпит крах»: Валерий Воронецкий о встрече Александра Лукашенко с Джоном Болтоном
Прошло время, и, похоже, нас начинают слышать. А все потому, что аргументы бесспорны, да и голос все громче – авторитет Беларуси в регионе растет с каждой новой инициативой.
И визит Джона Болтона в Минск – еще одно тому подтверждение. На встрече Александра Лукашенко с советником президента США поднимались разные темы: от политики и экономики до обеспечения безопасности, как региональной, так и мировой. Два с половиной часа вместо запланированных 45 минут, в том числе беседа тет-а-тет. Конкретных решений не принято, это факт. Но давайте говорить и о другом факте: диалог состоялся. Диалог откровенный и важный. Это значит, что стороны заинтересованы в движении по направлению друг к другу. А вот насколько активным оно будет, покажет время.
Корреспондент Виктория Ходосок – с подробностями визита.
Переговоры в Минске во Дворце Независимости в четверг ожидаемо стали пищей для размышлений и анализа в экспертном сообществе и среди журналистов накануне и, разумеется, после.
Говорили и писали многие и про возможную реакцию Москвы. А Москва, по словам помощника Путина Ушакова, оценку не давала – мол, это «двусторонние дела только Минска и Вашингтона». Вот она, уважительная позиция ближнего партнёра.
Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона хоть и рабочий, но очевидно важный для Минска и Вашингтона. Современную историю отношений Беларуси и США трудно назвать безоблачной, но ситуация меняется. Да и говоря языком политики, дипломатические сигналы на это указывают. Тем более, Минск уже встречал заместителя помощника госсекретаря США, недавно была целая американская делегация Конгресса.
И вот очередной шаг – переговоры с Болтоном. Его приезд Президент обозначил как «исторический момент»: персона такого ранга в XXI веке у нас впервые.
Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук:
Беларуси и США пора уточнить свои позиции. Вернее, наша позиция американцам всегда была известна. Мы готовы к открытым дружественным отношениям. Возможно, этот визит говорит, что в США пересматривают свою крайне настороженную позицию к Беларуси, начинают видеть реальную Беларусь. И, возможно, нам удастся как-то улучшить наши отношения по взаимному согласованию.
Первый шаг сделан: стороны показывают свою готовность разговаривать по разным вопросам. Откровенно и по-дружески, затрагивая и неприятные моменты для обеих сторон.
Александр Лукашенко – Джону Болтону: «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений»
Диалог вместо запланированных 45 минут заканчился лишь через два с половиной часа в расширенном составе. К тому же важные детали тет-а-тет ещё полчаса обсуждают за закрытыми дверями в рабочем кабинете Президента. О чём шла речь? Для всех, в том числе и журналистов, это остаётся неизвестным. После встречи Джон Болтон отметил лишь важность переговоров.
Джон Болтон о встрече с Александром Лукашенко: Мы не пришли к конкретным решениям, но было очень важно обсудить все эти вопросы
Но как бы там ни было, в любом случае эта встреча важна на пути к нормализации двусторонних отношений.
Андрей Русакович, руководитель Центра изучения внешней политики и безопасности:
Это нормальный переговорный процесс, который позволяет сторонам как-то определить принципы своего поведения, отношения и определить точки движения вперёд. Естественно, Беларусь определила свои национальные интересы, приоритеты в международных отношениях – на Востоке, на Западе и других точках. Этот тренд остаётся незыблемым. Но отношения с такими крупными государствами и обсуждение с ними вопросов усиливают позицию Беларуси на международной арене.
Эксперты отмечают: сыграть ключевую роль в улучшении пока непростых отношений может то, что «Беларусь – донор европейской безопасности». Этот вопрос затрагивали на встрече во Дворце Независимости. В украинском конфликте Беларусь никогда не играла роль безразличного наблюдателя, а стала нейтральной площадкой для мирных переговоров.
Откровенный и заинтересованный. Владимир Макей о разговоре Александра Лукашенко и Джона Болтона
Кстати, уехал политик не только с впечатлениями от разговора, но и с подарками. С пустыми руками у белорусов отпускать гостей не принято.
Потому передал Александр Лукашенко изобилие сувениров не только советнику (белорусские сладости, шоколад без сахара и ещё водку), но и президентской семье.
Так или иначе, во всей истории понятно одно – прогресса в диалоге ждёт и Минск, ждёт и Вашингтон. За более чем 25 лет дипотношений уж точно пора всё прояснить.