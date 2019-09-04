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Около 400 наблюдателей войдёт в миссию от СНГ на парламентских выборах в Беларуси

04 сентября 2019 11:45
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Новости Беларуси. Под номером один. Удостоверение международного наблюдателя 4 сентября получил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Около 400 наблюдателей войдёт в миссию от СНГ на парламентских выборах в Беларуси-1

Парламентские выборы пройдут в нашей стране 17 ноября. За их ходом будут наблюдать около 400 долгосрочных и кроткосрочных наблюдателей от миссии стран содружества. В Минске уже создан штаб и с этого дня официально делегаты начнут мониторинг.    

Около 400 наблюдателей войдёт в миссию от СНГ на парламентских выборах в Беларуси-4

К слову, этот раз станет юбилейным, сотым, когда миссия наблюдателей от СНГ будет проводить свою работу. Между прочим, первую, в 2001 году, она начала с нашей страны.   

Около 400 наблюдателей войдёт в миссию от СНГ на парламентских выборах в Беларуси-7

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:  
Наша задача не найти каких-то жуков, недостатки и потом громко кричать о том, что здесь всё неправильно, недемократично. Наша задача – способствовать открытости, демократичности избирательного процесса.  

Законодательство Беларуси имеет свои особенности национальные, оно отличается большой демократичностью. В частности, количество подписей для того, чтобы быть выдвинутым в Республике Беларусь значительно меньше, чем в других государствах СНГ, всего лишь тысячу подписей должен собрать человек. Здесь больше прав на проведение каких-либо встреч, митингов кандидатов в уведомительном порядке.  

Около 400 наблюдателей войдёт в миссию от СНГ на парламентских выборах в Беларуси-10

Сейчас избирательная кампания по выборам в Палату представителей переходит в активную фазу. Уже сформировано 117 избирательных комиссий, в них вошло сбалансированное количество представителей политических партий и общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, которые выдвигались путем подачи заявлений. Кстати, все комиссии сформированы в максимальном составе – 13 человек. Окружные комиссии уже готовы принимать документы на регистрацию инициативных групп по сбору подписей по выдвижению кандидатов в депутаты. Оно начнется в ближайшее воскресенье, 8 сентября.   

# Выборы-2019 # Сергей Лебедев # Фотофакт

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