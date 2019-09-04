Около 400 наблюдателей войдёт в миссию от СНГ на парламентских выборах в Беларуси

Новости Беларуси. Под номером один. Удостоверение международного наблюдателя 4 сентября получил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентские выборы пройдут в нашей стране 17 ноября. За их ходом будут наблюдать около 400 долгосрочных и кроткосрочных наблюдателей от миссии стран содружества. В Минске уже создан штаб и с этого дня официально делегаты начнут мониторинг.

К слову, этот раз станет юбилейным, сотым, когда миссия наблюдателей от СНГ будет проводить свою работу. Между прочим, первую, в 2001 году, она начала с нашей страны.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Наша задача не найти каких-то жуков, недостатки и потом громко кричать о том, что здесь всё неправильно, недемократично. Наша задача – способствовать открытости, демократичности избирательного процесса.

Законодательство Беларуси имеет свои особенности национальные, оно отличается большой демократичностью. В частности, количество подписей для того, чтобы быть выдвинутым в Республике Беларусь значительно меньше, чем в других государствах СНГ, всего лишь тысячу подписей должен собрать человек. Здесь больше прав на проведение каких-либо встреч, митингов кандидатов в уведомительном порядке.