Большой кадровый день у Президента Беларуси. О чём говорил Александр Лукашенко – все темы в одном материале

Новости Беларуси. В Беларуси новый министр сельского хозяйства, обновлены местная вертикаль и дипкорпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой кадровый день у Президента. Сам глава государства отметил, что так много назначенцев за день еще не принимал: всего во Дворец Независимости были приглашены 28 человек. 13 из них – новые главы райисполкомов. Это люди, к которым местные жители обращаются за помощью в первую очередь, поэтому от них Президент требует больше дисциплины и внимания к людям. Многим из тех, кто был приглашен во Дворец Независимости, предстоит работать в регионах, поэтому Александр Лукашенко ориентировал их на посевную, которой сейчас особое внимание.

А еще из главного, конечно же, коронавирус. Ситуация сказывается на всех сферах нашей жизни и не учитывать эти изменения было бы неправильно. Все подробности у Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Встречаться с новыми кадрами во Дворце Независимости в понедельник уже становится традицией. К подбору людей на новые должности всегда детальный подход: от работы каждого звена зависит общий результат всей страны. Сегодняшние встречи Александра Лукашенко с назначенцами условно поделим на блоки. Первый – это местная вертикаль. Менять состав было пора, Президент сказал об этом в первую очередь. Обязанности в новом кресле все свои знают: люди и экономика – то, что надо смотреть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я скажу, что не самые плохие у нас люди. Понимающие, толковые, адекватно реагирующие на ситуацию. Бывают и иные, с теми мы тоже научились работать. Поэтому смотрите за людьми и смотрите за экономикой своих районов. Александр Лукашенко: не заиграйтесь в рынок Работайте так, как вы работали до сих пор на предприятиях. Сейчас у вас сферы ответственности побольше, но принципы остались прежними, что в Минске, что в районных центрах.

Изменения также еще в двух ведомствах. Заместителем министра здравоохранения стала Елена Богдан. Заместителем министра культуры – Валерий Громада.

Изменения и в соседнем регионе. Председателем КГК Витебской области стал Владимир Годяцкий.

И завершит этот кадровый день медик. Дмитрий Страздин отныне директор предприятия «Белмедтехника». Президент настраивает нового руководителя на серьезную работу, критиковать которую стопроцентно будут. Александр Лукашенко:

Вы будете в поле зрения постоянно. И накатов будет и слева, и справа на вас. Как только вы займете жесткую позицию, те, кому вы на хвост наступите, те, кто вольготно работал по импорту медтехники, по ценам вольготно работал, они будут обижаться на вас, что вы что-то не так делаете. Если вы выберете других поставщиков, которые на более выгодных условиях будут с нами работать, – тоже вас будут критиковать те, которые отойдут в сторону. Вы, наверное, это не хуже меня знаете. Но у вас большой опыт руководства.