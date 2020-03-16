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Михаил Полуян: в Барановичском районе более 70% выручки от сельского хозяйства

16 марта 2020 21:24
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Новости Беларуси. Цифры, показатели, рабочий план – свою «вотчину» новый председатель Михаил Полуян описывает красиво, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мол, Барановичский район – уникальный, сработал в 2019-м очень даже хорошо, люди зарабатывают по области в среднем больше 940 рублей.

Михаил Полуян: в Барановичском районе более 70% выручки от сельского хозяйства-1

Михаил Полуян, председатель Барановичского райисполкома:
Главное, что сегодня Президент сказал – нужно в процессе всего того, что происходит в мире, чтобы мы не забыли об экономике всех предприятий. Об этом я и хочу сказать. В Барановичском районе – это сельскохозяйственный район – более 70 % выручки от сельского хозяйства.

Михаил Полуян: в Барановичском районе более 70% выручки от сельского хозяйства-4

# Сельское хозяйство # Экономика # Михаил Полуян # Фотофакт

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