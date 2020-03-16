Обновилась управленческая вертикаль Минска. Кто стал заместителем председателя Мингорисполкома?

Новости Беларуси. 16 марта Юрий Трущенко назначен на должность заместителя председателя Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ему предстоит курировать вопросы экономики. До этого он четыре года возглавлял Советский район. Кстати, новый заместитель председателя – один из самых активных пользователей социальных сетей. На посту главы района его сменит Сергей Хильман. До этого он возглавлял предприятие «Минскреклама».