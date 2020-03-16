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Обновилась управленческая вертикаль Минска. Кто стал заместителем председателя Мингорисполкома?

16 марта 2020 16:35
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Новости Беларуси. 16 марта Юрий Трущенко назначен на должность заместителя председателя Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновилась управленческая вертикаль Минска. Кто стал заместителем председателя Мингорисполкома?-1

Ему предстоит курировать вопросы экономики. До этого он четыре года возглавлял Советский район. Кстати, новый заместитель председателя – один из самых активных пользователей социальных сетей. На посту главы района его сменит Сергей Хильман. До этого он возглавлял предприятие «Минскреклама».

Обновилась управленческая вертикаль Минска. Кто стал заместителем председателя Мингорисполкома?-4

Новый глава и в Первомайском районе. Им стал Дмитрий Шашок. Долго вникать в дела руководителю не придется, ведь до этого он работал в должности первого заместителя. Кроме того, Президент дал согласие на назначение Александра Щековича членом Мингорисполкома.

Обновилась управленческая вертикаль Минска. Кто стал заместителем председателя Мингорисполкома?-7

# Отставки и назначения в Беларуси # Юрий Трущенко # Сергей Хильман # Дмитрий Шашок # Александр Щекович # Фотофакт

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