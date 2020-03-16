Анатолий Калинин о работе с Молдовой: в перспективе создание сборочных производств лифтов, сборка автобусов МАЗ

Новости Беларуси. Анатолию Калинину с работой уж точно повезло: посол Беларуси в Молдове. С Кишиневом у нас идиллия что в политике, что в торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С Молдовой у нас прекрасные отношения. Там не просто нормальный человек президент, это очень большой друг Беларуси. Вы с ним всегда найдете общий язык. Но торгово-экономическое сотрудничество во главу угла. Что касается политики и прочих вопросов, у нас там проблем нет. Да и с экономикой неплохо.

Но сидеть на стуле ровно из-за этого никто не будет. Хотим больше сборочных производств. Вместе уже собираем тракторы, троллейбусы – 25 машин. Задачу в 2020 году ставим вдвое больше.