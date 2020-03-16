Президент Беларуси провёл назначения в местной вертикали, руководстве министерств и дипкорпусе: «Смотрите за людьми»

Новости Беларуси. У Президента 16 марта большой кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначены и согласованы 28 руководителей. Новые лица в местной вертикали, руководстве министерств. Обновления есть и в дипкорпусе. Так, должность министра сельского хозяйства и продовольствия занял Иван Крупко, который до этого руководил Минским райисполкомом. Помощником Президента – инспектором по Могилёвской области стал Александр Субботин.

«Наша родная Россия закрыла границу с Беларусью». Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом у соседей Группа руководителей местных органов власти оказалась самой многочисленной – 19 человек согласованы на должности. В частности, у губернатора центрального региона появилось два новых заместителя: Сергей Левкович и Александр Кручанов.

Юрий Трущенко стал заместителем председателя Минского горисполкома, Дмитрий Шашок возглавил администрацию Первомайского района столицы, а Сергей Хильман – Советского. Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, глава государства призвал их без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотрите за экономикой, смотрите за людьми. Не надо думать, что люди у нас плохие и прочее. Люди такие, как мы, или мы такие, как наши люди, других не будет. С ними надо работать, и я скажу, что не самые плохие у нас люди. А технологическую дисциплину, вообще трудовую дисциплину никто не отменял. Не забывайте, что это важнейший элемент в любой экономике: и плановой, и рыночной. Не заиграйтесь в рынок. Начнете играть в рынок, думать, что там рынок у вас что-то отрегулирует, сразу упустите из рук ситуацию, допустите падение, появятся проблемы и, естественно, соответствующие выводы.

Вы – на передовой и вас видят люди. И как оценивают наши люди, которые привыкли к честности, справедливости, вы тоже знаете. Поэтому я вас очень прошу, включитесь завтра в работу, разберитесь, с кем вы будете работать, не размахивайте саблями, шашками. Посмотрите внимательно на людей, дайте им шанс, как я всегда говорю. Но времени на то, чтобы растянуть этот шанс, предупредите, – у нас нет. Вот посевная кампания, в экономике много вопросов, которые надо решать. Смогут бежать – пусть бегут рядом с вами или вы будете чуть впереди, а они – следом. Нет – извинитесь перед ними и отправьте либо на другую работу, либо на законный отдых. Но и не забывайте – политический год. Мы сдаем экзамен (не только я, а я в первую очередь), но вы тоже. Без вас никакого экзамена никто не сдаст, и мне будет очень сложно. Я желаю вам успехов.