Юрий Трущенко о задачах в работе: обеспечение уровня цен, который позволяет работать и жить, получая от этого удовольствие

Чуть меньше 2,5 лет отработал председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. Его коллега – Александр Кручанов – отныне зампред Александра Турчина. Новый помощник и у Анатолия Сивака. Юрий Трущенко с задачами уже определился.