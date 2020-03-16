Юрий Трущенко о задачах в работе: обеспечение уровня цен, который позволяет работать и жить, получая от этого удовольствие

Новости Беларуси. Сергей Левкович занял кресло первого зампреда Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сергей Левкович занял кресло первого зампреда Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чуть меньше 2,5 лет отработал председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. Его коллега – Александр Кручанов – отныне зампред Александра Турчина. Новый помощник и у Анатолия Сивака. Юрий Трущенко с задачами уже определился.
Юрий Трущенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Обеспечение достойного уровня заработной платы. Это обеспечение, конечно же, занятости населения. Это обеспечение уровня цен, который позволяет работать и жить, получая от этого удовольствие, в Минске.