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Юрий Трущенко о задачах в работе: обеспечение уровня цен, который позволяет работать и жить, получая от этого удовольствие

16 марта 2020 20:22
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Новости Беларуси. Сергей Левкович занял кресло первого зампреда Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Трущенко о задачах в работе: обеспечение уровня цен, который позволяет работать и жить, получая от этого удовольствие-1

Чуть меньше 2,5 лет отработал председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. Его коллега – Александр Кручанов – отныне зампред Александра Турчина. Новый помощник и у Анатолия Сивака. Юрий Трущенко с задачами уже определился.

Юрий Трущенко о задачах в работе: обеспечение уровня цен, который позволяет работать и жить, получая от этого удовольствие-4

Юрий Трущенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Обеспечение достойного уровня заработной платы. Это обеспечение, конечно же, занятости населения. Это обеспечение уровня цен, который позволяет работать и жить, получая от этого удовольствие, в Минске.

# Отставки и назначения в Беларуси # Экономика # Юрий Трущенко # Фотофакт

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