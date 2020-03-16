В руководстве Минской области новые кадры. Кто возглавит Минский и Смолевичский районы?

Новости Беларуси. Первым заместителем председателя Миноблисполкома стал Сергей Левкович, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. До этого он возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию.

Второй заместитель – Александр Кручанов. Он ранее был главным архитектором Минской области. Новые руководители и в двух районах. В Минском вместо Ивана Крупко, который стал министром сельского хозяйства, регион возглавил бывший заместитель Владимир Юргевич. Высокое доверие оказали директору несвижского сельхозпредприятия «Новая жизнь» Андрею Ратомскому – он занял пост председателя Смолевичского райисполкома.