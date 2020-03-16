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В руководстве Минской области новые кадры. Кто возглавит Минский и Смолевичский районы?

16 марта 2020 17:20
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Новости Беларуси. Первым заместителем председателя Миноблисполкома стал Сергей Левкович, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. До этого он возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию.

Обновилась управленческая вертикаль Минска. Кто стал заместителем председателя Мингорисполкома?

В руководстве Минской области новые кадры. Кто возглавит Минский и Смолевичский районы?-1

Второй заместитель – Александр Кручанов. Он ранее был главным архитектором Минской области. Новые руководители и в двух районах. В Минском вместо Ивана Крупко, который стал министром сельского хозяйства, регион возглавил бывший заместитель Владимир Юргевич. Высокое доверие оказали директору несвижского сельхозпредприятия «Новая жизнь» Андрею Ратомскому – он занял пост председателя Смолевичского райисполкома.

В руководстве Минской области новые кадры. Кто возглавит Минский и Смолевичский районы?-4

# Отставки и назначения в Беларуси # Сергей Левкович # Александр Кручанов # Владимир Юргевич # Андрей Ратомский # Фотофакт

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