Александр Лукашенко: сшили миллионы масок, надо разворачиваться и Германии продавать

Новости Беларуси. Осторожничать по время угрозы коронавируса надо, но не до безумия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Осторожничать по время угрозы коронавируса надо, но не до безумия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того (я получил информацию вчера, сегодня она уже официально появилась), что наша родная Россия – подчеркиваю – закрыла границы с Беларусью. Россия все полыхает от коронавируса. Как вчера сказал премьер-министр нашему премьер-министру, ситуация очень серьезная. Так кто должен от кого закрываться? Вопрос риторический.
«Наша родная Россия закрыла границу с Беларусью». Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом у соседей
Не бегайте по аптекам и не скупайте там маски, спецодежду или какие-то лекарства, потому что отравитесь от этих лекарств. А маски раскупите зазря.
Вчера мне премьер докладывает: «Александр Григорьевич, что делать, некуда маски девать». Мы сориентировали легпром, чтобы они срочно переориентировали предприятия и сшили миллионы масок. Сшили, девать некуда. Легпром требует «оплатите нам», а здравоохранение говорит «нам столько не надо, нам некуда их девать». Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их.
«Трактор вылечит всех». Александр Лукашенко призвал белорусов не поддаваться панике из-за коронавируса
Не надо никакой паники, надо просто работать.