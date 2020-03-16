Александр Лукашенко: сшили миллионы масок, надо разворачиваться и Германии продавать

Новости Беларуси. Осторожничать по время угрозы коронавируса надо, но не до безумия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того (я получил информацию вчера, сегодня она уже официально появилась), что наша родная Россия – подчеркиваю – закрыла границы с Беларусью. Россия все полыхает от коронавируса. Как вчера сказал премьер-министр нашему премьер-министру, ситуация очень серьезная. Так кто должен от кого закрываться? Вопрос риторический.

«Наша родная Россия закрыла границу с Беларусью». Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом у соседей

Не бегайте по аптекам и не скупайте там маски, спецодежду или какие-то лекарства, потому что отравитесь от этих лекарств. А маски раскупите зазря.