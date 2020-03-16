Новый председатель Чериковского райисполкома: нас так учили, на каждый рубль должен быть рубль пятьдесят отдачи

Побыла год в должности зампреда соседнего Климовичского района, потому хватка точно есть. Сельское хозяйство в регионе чуть-чуть не отвечает запросам. Даму это не смущает, дело поправимое.

Александра Михеенко, председатель Чериковского райисполкома:

Достаточно серьезные вливания идут в юго-восточные регионы по 235 указу Президента на развитие юго-востока. Поэтому каждый вложенный рубль должен окупиться и принести прибыль, безусловно. Нас всегда так учили, на каждый рубль должен быть рубль пятьдесят отдачи.