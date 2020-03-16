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Новый председатель Чериковского райисполкома: нас так учили, на каждый рубль должен быть рубль пятьдесят отдачи

16 марта 2020 20:21
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Новости Беларуси. Новый глава Чериковского района – Александра Михеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побыла год в должности зампреда соседнего Климовичского района, потому хватка точно есть. Сельское хозяйство в регионе чуть-чуть не отвечает запросам. Даму это не смущает, дело поправимое.

Новый председатель Чериковского райисполкома: нас так учили, на каждый рубль должен быть рубль пятьдесят отдачи-1

Александра Михеенко, председатель Чериковского райисполкома:
Достаточно серьезные вливания идут в юго-восточные регионы по 235 указу Президента на развитие юго-востока. Поэтому каждый вложенный рубль должен окупиться и принести прибыль, безусловно. Нас всегда так учили, на каждый рубль должен быть рубль пятьдесят отдачи.

# Отставки и назначения в Беларуси # Экономика # Александра Михеенко # Фотофакт

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