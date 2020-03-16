Александр Субботин: нужно постоянно рекламировать себя и «навязывать» свои услуги и продукцию людям и фирмам из третьих стран

Новости Беларуси. Александр Субботин теперь помощник Президента – инспектор по Могилевской области. До этого трудился в Коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу ЕЭК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Субботин теперь помощник Президента – инспектор по Могилевской области. До этого трудился в Коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу ЕЭК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Претензий по прежней работе у меня к вам практически нет. Но хотелось бы, чтобы вы походили больше по земле и вникли хорошенько в процессы сельскохозяйственного производства. Вам в дальнейшем это пригодиться. Вы человек образованный, грамотный. Но вот с главой Администрации поработаете, Могилевскую область поднимете вместе с Зайцем и другими – соответствующее и отношение будет.
Могилевскую область он называет непростым регионом. В принципе, как и все. Но что цепляет: Субботин по опыту работы говорит, что свое надо навязывать. Это в хорошем смысле.
Александр Субботин, помощник Президента Беларуси – инспектор по Могилевской области:
Нельзя сидеть, нельзя останавливаться. Нужно постоянно двигаться, постоянно рекламировать себя и постоянно, не побоюсь этого слова, навязывать свои услуги, свою продукцию именно людям и фирмам из третьих стран, чтобы быть известным, чтобы быть успешным, чтобы зарабатывать деньги для людей, для страны.