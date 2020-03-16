Александр Субботин: нужно постоянно рекламировать себя и «навязывать» свои услуги и продукцию людям и фирмам из третьих стран

Новости Беларуси. Александр Субботин теперь помощник Президента – инспектор по Могилевской области. До этого трудился в Коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу ЕЭК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Претензий по прежней работе у меня к вам практически нет. Но хотелось бы, чтобы вы походили больше по земле и вникли хорошенько в процессы сельскохозяйственного производства. Вам в дальнейшем это пригодиться. Вы человек образованный, грамотный. Но вот с главой Администрации поработаете, Могилевскую область поднимете вместе с Зайцем и другими – соответствующее и отношение будет.

Могилевскую область он называет непростым регионом. В принципе, как и все. Но что цепляет: Субботин по опыту работы говорит, что свое надо навязывать. Это в хорошем смысле.