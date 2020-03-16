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Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам

16 марта 2020 21:25
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Новости Беларуси. Тему сельского хозяйства продолжит новый профильный министр Иван Крупко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведомству потребовался сильный управленец – не в обиду опытному Анатолию Хотько. Отрасль непростая, все будет на виду.

Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спокойно там нельзя работать. Даже работать спокойно нельзя, там всегда надо будет шевелиться, да еще как шевелиться. Поэтому опыт, который вы получили в этом непростом районе – самый сложный район в республике, Минский район, вы лучше меня это знаете – он вам пригодится.

У Ивана Крупко два высших образования. Есть опыт работы в управлении сельского хозяйства и продовольствия Несвижского райисполкома. Руководил и Минским районом.

Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам-4

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия:
Впереди большая глубокая практическая работа. Вы видите, весна в этом году ранняя наступила. Все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам, произведено накопление минеральных удобрений, заготовлены топливо, семенной материал. Я думаю, что при хорошей организации мы достойно справимся с проведением весенней полевой кампании.

Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам-7

# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Лукашенко # Иван Крупко # Фотофакт

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