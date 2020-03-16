Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам

Ведомству потребовался сильный управленец – не в обиду опытному Анатолию Хотько. Отрасль непростая, все будет на виду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спокойно там нельзя работать. Даже работать спокойно нельзя, там всегда надо будет шевелиться, да еще как шевелиться. Поэтому опыт, который вы получили в этом непростом районе – самый сложный район в республике, Минский район, вы лучше меня это знаете – он вам пригодится.

У Ивана Крупко два высших образования. Есть опыт работы в управлении сельского хозяйства и продовольствия Несвижского райисполкома. Руководил и Минским районом.