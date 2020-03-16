Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам
Новости Беларуси. Тему сельского хозяйства продолжит новый профильный министр Иван Крупко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведомству потребовался сильный управленец – не в обиду опытному Анатолию Хотько. Отрасль непростая, все будет на виду.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спокойно там нельзя работать. Даже работать спокойно нельзя, там всегда надо будет шевелиться, да еще как шевелиться. Поэтому опыт, который вы получили в этом непростом районе – самый сложный район в республике, Минский район, вы лучше меня это знаете – он вам пригодится.
У Ивана Крупко два высших образования. Есть опыт работы в управлении сельского хозяйства и продовольствия Несвижского райисполкома. Руководил и Минским районом.
Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия:
Впереди большая глубокая практическая работа. Вы видите, весна в этом году ранняя наступила. Все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам, произведено накопление минеральных удобрений, заготовлены топливо, семенной материал. Я думаю, что при хорошей организации мы достойно справимся с проведением весенней полевой кампании.