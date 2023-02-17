Путин захватит Беларусь? Политический обозреватель объяснил, почему президент России так никогда не сделает

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Россия – это энергоресурсы. Энергоресурсы – это развитие наших технологий. Поэтому ребята, давайте уже не бунтовать и понимать, куда мы идем. И еще. Насчет того, что Путин захватит Беларусь. Я тебе расскажу, почему Путин никогда не будет захватывать Беларусь. Хотя бы потому, что он мудрый политик. И он понимает, что те, которые за него и так стоят, любят Путина у нас. Ну, любит народ. Он никогда не будет настраивать против себя. И я теперь понимаю, почему так быстро не продвигается российская армия на территории Украины. Потому что не надо им могилы после себя оставлять. Им надо защитить своих. Русские люди никогда не были оккупантами. Они были защитниками обездоленных, слабых. А поляки, австро-венгры и так далее… Но самый важный аргумент. Беларусь никто никогда не покорит при Президенте Лукашенко.

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