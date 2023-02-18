«Бабушка банкой с огурцами сбила дрон». Как найти правду на войне? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая: Стоит ли верить тому, что видишь и слышишь в эпоху информационных войн?

Бабушка банкой с огурцами сбила дрон, дедушка из ружья подстрелил самолет. Если тебе из каждой щели об этом говорят, то ты поневоле задумываешься: может быть, это так и есть на самом деле?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Когда не являешься реальным участником событий и получаешь огромное количество информации в виде вранья и фейков, действительно трудно правду от лжи отделить.

Надежда Сасс: Как слова становятся пулями и почему сила все равно в правде?

Нужно не только свою правду отстаивать. Мы сейчас видели, что у человека есть своя правда, он ее отстаивает, другим не дает говорить. Нужно понимать, в чем правда другого.

Мы как раз на переднем крае борьбы с этим болотом европейским. Единственное, что мы можем сделать, эту старушку, совсем уже немощную Европу, вытащить успеть из этого пламени, из этого болота, да к себе перетащить куда-нибудь в санаторий, чтобы она слегка в себя пришла.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 19 февраля, в 21:00.