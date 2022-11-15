«Александр Григорьевич поставил задачу». Вот о чём договорился Лукашенко с губернатором Челябинской области

Белорусские предприятия будут расширять работу на российском рынке. 15 ноября Президент встретился с губернатором Челябинской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отношения с регионом всегда были прочными. А теперь экономическому сотрудничеству способствует и политическая воля. Беларусь предлагает весь спектр продукции: от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования. Наши бренды хорошо известны челябинцам. А нынешний официальный визит делегации этого российского региона увенчался новыми успехами. Компании обеих стран переходят на отечественное сырье и комплектующие. Но не только на товарообороте основаны партнерские отношения. В этом убедился наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В составе российской делегации – представители более двух десятков предприятий: от малого до крупного бизнеса. На встрече с нашим Президентом – руководство региона. Губернатор – руководитель новой формации. Поэтому в Минск прилетел с кейсом предложений. А возвращается с портфелем контрактов. В Челябинской области может появиться крупный животноводческий комплекс с белорусским оборудованием.

В советское время белорусские заводы были сборочным цехом союзного значения, сейчас являются локомотивами новых компетенцией. И наши предприятия будут и дальше расширять свое присутствие на российском рынке. Есть где развернуться. Освоить бы. Пример – те же двигатели. В России свой Ярославский моторный завод. А Челябинская область почти в пять раз увеличила экспорт продукции двигателей из минских цехов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что в результате вашего визита в Беларусь мы найдем дополнительные резервы развития двусторонних отношений с вашей областью. Хочу заверить: все, о чем мы договоримся, будет железно исполняться (здесь подробнее).

Евгений Пустовой:

Бесспорно, с такими подходами товарооборот будет и дальше расти. Но сальдо для Беларуси пока отрицательное. Оно и понятно. Мы-то покупаем эшелоны металла – это сырье для нашего машиностроения. А нарастить такие же объемы белорусских деликатесов очень сложно. Выход – в освоении новых компетенцией. Например, в Беларуси ренессанс в мелиорации. Президент вовремя обратил внимание на проблему. Получается, потенциальный миллион тонн зерна пока покрыт трясиной. «Амкодор» представил целый ряд техники и даже технологию по реанимации запущенных земель. Но к производству техники на гусеничном ходу мы подбираемся гуськом. Это движение могут ускорить челябинцы. Руководитель южно-уральского региона подчеркнул: мы не конкурируем, мы дополняем друг друга.