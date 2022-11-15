Украинский политолог: «Соединёнными Штатами фактически управляет клан Клинтонов и клан Обамы»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Возникает вопрос, имеет ли право государство претендовать на глобальное доминирование, имея такие острые внутренние проблемы?

Вадим Боровик, политолог:

Оно имеет право, пока может себе позволить. Вот приходит хулиган во двор и начинает бить морду, пока вы не можете вызвать полицию. Помните 90-е годы? Вы заходите в кафе, посреди зала сидит бандит, вдоль стеночки полиция стоит. Сегодня в мире такая ситуация, ООН стоит вдоль стеночки, МВФ вдоль стеночки. Надежда Сасс:

Попросила коллег вывести на экран график: сравнение рейтингов одобрения деятельности ряда президентов США, начиная с Рейгана, которого недавно я и вспоминала. Ситуация с Байденом критична по сравнению со всеми предыдущими президентами. Но при этом если мы говорим о Трампе, о республиканцах, мы уже заговорили о Десантисе. Уже хотя бы помимо основного кандидата есть и другие, очень харизматичные, сильные. Почему у демократов единственный Байден? Даже ранее говорили о Камале Харрис, о вице-премьере. Измельчали ряды демократов, в чем дело?

Юрий Дудкин, политолог (Украина):

Дело в том, что в рядах демократов есть те, которые могли бы составить конкуренцию на выборах господину Байдену, а с другой стороны, я могу вам очень коротко сказать, что сегодня, если мы говорим о дипстейте, то Соединенными Штатами фактически управляет клан Клинтонов и клан Обамы. Это видно невооруженным глазом. Теперь что касается глобального доминирования. Я хочу напомнить коллегам в студии и нашим зрителям, что президент Путин в одном из своих крайних выступлений отметил, что эпоха глобального доминирования, эпоха однополярного мира завершается. То есть об этом заявляют не только российские политики и руководство. Но и Китай громогласно об этом заявил. А это немаловажно, это вторая экономика в мире, по численности населения – это гораздо превышающая численность населения США, имеющая колоссальный экономический потенциал, военный потенциал страна, которая не желает, чтобы ей кто-либо диктовал свои условия, особенно что касается территориального устройства государства. Что касается иных стран, мы прекрасно видим, как это же продемонстрировали и недавно в Саудовской Аравии. Что касается вопроса добычи нефти, Байден заявил в полусонном состоянии, что я уничтожу саудитов, что привело их в негодование.