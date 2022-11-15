Посол Индонезии в Беларуси: будем улучшать отношения, потому что потенциал обеих стран очень большой

Новости Беларуси. Вопросы импортозамещения и продовольственной безопасности 15 ноября активно обсуждали на площадке «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупнейший в Беларуси продовольственный форум собрал свыше 100 экспонентов, в том числе из-за рубежа. Наиболее широко здесь представлены как раз российские регионы. Это хорошая возможность заявить о себе и найти новых деловых партнеров. Есть что показать и отечественным компаниям. У них большой потенциал не только для внутреннего, но и для экспортных рынков. Сало с начинками и улитки из России. Съездили на «Продэкспо-2022» и попробовали экспонаты на вкус.

В 2022 году, помимо отечественных производителей, приехали гости из Вьетнама, Азербайджана и Индонезии. На индонезийской площадке в этом году исключительно кофейная продукция. Помимо капучино и макиато, здесь и печенье, и конфеты со вкусом кофе. К слову, за 30 лет дипломатических отношений с Беларусью взаимовыгодное сотрудничество налажено и в других сферах.