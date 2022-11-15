Беларусь и Россия справятся с задачами по импортозамещению. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь 15 ноября с губернатором Челябинской области. Делегация этого российского региона с официальным визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После встречи с Президентом губернатор Челябинской области поделился с журналистами некоторыми деталями переговоров. Так, стороны готовы реализовать ряд проектов в сфере машиностроения и сельском хозяйстве. К примеру, в Челябинской области может появиться крупный животноводческий комплекс с белорусским оборудованием. В целом, по мнению главы Южноуральского региона, Беларусь и Челябинская область не конкурируют, а дополняют друг друга.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области (Россия):

У нас уже в рамках работы делегации был заключен ряд контрактов на поставку тракторов только для нужд сельского хозяйства, 150 единиц, еще 150 единиц – для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Подписали соглашение – 90 лифтов. Такие шаги, которые просто укрепляют те традиционные связи, которые у нас есть. Также говорили и о дополнительных объемах поставки для машиностроения. У нас увеличивает объем производства АЗ «Урал». И мы говорили о том, что здесь в части автокомплектующих мы готовы приобретать дополнительные объемы из Беларуси.