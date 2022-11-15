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«В этом году должно быть больше». Лукашенко рассчитывает развивать торговлю с Челябинском – о каких суммах речь?

15 ноября 2022 16:49
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Белорусские предприятия будут расширять работу на российском рынке. 15 ноября Президент встретился с губернатором Челябинской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отношения с регионом всегда были прочными. А теперь экономическому сотрудничеству способствует и политическая воля. Беларусь предлагает весь спектр продукции: от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования.

«В этом году должно быть больше». Лукашенко рассчитывает развивать торговлю с Челябинском – о каких суммах речь?-1

Челябинск. Металлургия. Постоянство. Конкретика в торгово-экономических отношениях между Беларусью и этим уральским регионом была всегда. А теперь еще и подкреплена политической волей двух центров Союзного государства. Трехдневный визит в Беларусь визитом вежливости не назовешь. Все четко. По плану – необходимо дальше углублять сотрудничество.

«В этом году должно быть больше». Лукашенко рассчитывает развивать торговлю с Челябинском – о каких суммах речь?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зная Челябинск, Челябинскую область, тем не менее удивился той мощи, которой вы обладаете. Мы примерно на полмиллиарда долларов в прошлом году наторговали с областью. Я думаю, в этом году должно быть больше. Потому что, чего греха таить, кто-то ушел, мы заняли определенные ниши в Российской Федерации. Но говоря о том, что удельный вес Челябинской области огромен в развитии самой Российской Федерации, это накладывает серьезный отпечаток на наши взаимоотношения, Беларуси и России. Поэтому для нас весьма важно выстроить с вами долгосрочные и эффективные отношения.

«В этом году должно быть больше». Лукашенко рассчитывает развивать торговлю с Челябинском – о каких суммах речь?-7

Времена общих слов позади. Импортозамещение и промышленная кооперация. Инициативы Минска теперь являются мейнстримом внутренней экономической политики большой России. Президент не раз подчеркивал: мы не жалеем делиться своими наработками с российскими коллегами.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Алексей Текслер # Евгений Пустовой # Фотофакт

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