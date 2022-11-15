«В этом году должно быть больше». Лукашенко рассчитывает развивать торговлю с Челябинском – о каких суммах речь?

Белорусские предприятия будут расширять работу на российском рынке. 15 ноября Президент встретился с губернатором Челябинской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отношения с регионом всегда были прочными. А теперь экономическому сотрудничеству способствует и политическая воля. Беларусь предлагает весь спектр продукции: от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования.

Челябинск. Металлургия. Постоянство. Конкретика в торгово-экономических отношениях между Беларусью и этим уральским регионом была всегда. А теперь еще и подкреплена политической волей двух центров Союзного государства. Трехдневный визит в Беларусь визитом вежливости не назовешь. Все четко. По плану – необходимо дальше углублять сотрудничество.