Раскол в обществе нарастает. Возможна ли гражданская война в США?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

По сути, мы видим, что масштабная промывка мозгов имеет свои последствия. Вот вспомните, как в Украине вопросы языка или геополитики умели ставить выше забот о благосостоянии себя и детей. Так по факту демократы построили свою компанию на борьбе за легализацию абортов, по сути, преуспели. Удивительно, как люди забыли о своем кошельке и отдали голос за жуткие вещи.

Юрий Дудкин, политолог (Украина):

Вы знаете, я бы хотел отметить, что имена двух республиканцев в США, причем как в среде демократов, так и в среде самих республиканцев, просто звенят. Рона Десантиса – это губернатор штата Флорида. Который одержал победу, огромный у него был там успех, причем это соратник Дональда Трампа. А второе имя – Кевин Маккарти, он избран в Конгресс, является прямым конкурентом Нэнси Пелоси, которая также прошла в Конгресс по результатам этих выборов. Чем известен Маккартни сегодня и в США, и в Украине? И украинское руководство было этим крайне недовольно, как всегда через губу пыталось американцам в лице помощника президента по национальной безопасности и другим американским чиновникам высказывать свое фе. Маккартни высказал мысль о том, что пора прекращать военную помощь США, провести ревизию тех огромных денег из бюджета США, которые были выделены на Украину. Это говорит о том, что и среди демократов, и республиканцев зреет антиукраинский бунт. Может, я об этом слишком громко говорю, но такие вещи все-таки имеют место. И это немаловажно. Надежда Сасс:

Да, оба кандидата самых ярких от демократов и от республиканцев, Джо Байден и Дональд Трамп заявили о своем желании быть кандидатами на следующих выборах 2024 года. Если бы вы были технологом Джо Байдена, вы бы советовали ему совершить эту ошибку баллотироваться на второй срок?

Вадим Боровик, политолог:

Все-таки в США роль президента хотя и значительная, но не определяющая. Большую роль играет система сдержек и противовесов, про которую мы знаем, она действительно там есть, то же глубинное правительство, финансово-промышленные группы, которые оказывают существенное влияние на проведение внешней политики Белым домом. Здесь по большому счету мы должны для себя понять одну вещь, что для нас от перестановки первого лица политика не изменится. Для меня кто из них выиграет – определяющего значения не имеет. Другой вопрос. Наши службы, я говорю о службах Союзного государства, Служба внешней разведки должны учиться у США. Мы каждые выборы проводим вместе с ними. Надежда Сасс:

Заметьте, Джо Байден заявил, что вмешательство в выборы… Вадим Боровик:

Существуют центры в Чехии, в Варшаве, финансируют их. Вмешиваются они в наши электоральные кампании, чтобы в последующем прийти на эти рынки более ослабленные в социально-политическом плане и получить контроль над этими рынками, в геополитическом плане освоить эти территории. Нам выгодно что? Если мы ослабляем нашего противника посредством вмешательства в политический процесс, в дестабилизацию социально-политической обстановки, у них меньше времени и сил, чтобы лезть к нам. Вот это мы должны делать. Надежда Сасс:

Мы говорим о том, что в любом случае ощутимо уже сейчас то, что в 2024 году и демократы, и республиканцы схлестнутся, раскол в обществе все равно нарастает. Мы можем говорить о возможной гражданской войне в США или это из ряда фантастики?