Почему демократы не позволили Трампу до конца реализовать ни одного проекта? Мнение политолога
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Заметьте, после выборов в Конгресс было выступление Джо Байдена. Он заявил, что выборы прошли честно, никаких вызовов для демократии мы не увидели, хотя вспомните, какая охота на ведьм разразилась после победы Трампа. Это был по-настоящему вызов для истеблишмента, хотя Трамп и есть олицетворение того же истеблишмента, но выбравший совершенно иной курс развития Америки. И тогда ему связали руки демократы, не дали до конца реализовать ни одного проекта, с которым он шел. Где же тогда справедливость и честность?
Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам:
Справедливости и честности в нашем мире очень мало, но это связано не столько с ситуацией в Америке или в любой другой стране, а, наверное, с изгнанием из рая. Наша природа не совершенна, мы экспансивные существа, но очень часто мы осуществляем свою экспансию не за счет того, что мы постигаем загадки природы, осваиваем новые источники энергии. А экспансия за счет того, что пытаемся у кого-то что-то отнять. Это весьма плохо. К сожалению, именно на этот путь развития долгое время делают ставку элиты США, англосаксонские элиты, которые до сих пор в XXI веке продолжают мыслить в колониальной парадигме. Они считают своими колониями или потенциальными колониями Россию, Беларусь, Украину. Они не воспринимают нас как партнеров, даже как рынок. ЕС сейчас стремительно превращается в колонию, это тоже факт. Поэтому со справедливостью очень плохо. Но есть хорошие новости. Сейчас в результате роста международных противоречий именно Россия и наше Союзное государство с Беларусью начинает борьбу за справедливость. Да, в первую очередь в своих интересах, для защиты своего суверенитета, но наши успехи дают шансы очень многим в мире, и третьим странам – Индии, Ираку, Ирану, но и самим народам Европы и США, которые сейчас от безграничной экспансии своего истеблишмента проигрывают объективно.
Вадим Боровик, политолог:
В политике международной зачастую руководствуются не принципом справедливости, а принципом целесообразности, во-первых. Во-вторых, когда мы с вами говорим о США, мы должны понимать, что сейчас происходит. США является глобальной империей. Любая империя переживает три стадии: зарождение, расцвет, упадок. США сейчас находятся на пике расцвета, но может в любой момент уйти в декаданс. От чего это зависит? Есть столпы, на которых держатся США. С одной стороны, США отстроили прекрасную промышленность, высокотехнологичную, сумели аккумулировать мозги из всего мира, у них замечательные запасы энергоносителей, а то мы все говорим про Россию, про Венесуэлу. У США огромная экономика. Но самое главное – они имеют неограниченную ликвидность. То есть в виде резервной валюты, в виде контроля международных институтов, в том числе и финансовых, поэтому сейчас борются две концепции. США предлагают концепцию глобального доминирования, то есть метрополия и сателлиты. Мы сегодня выходим с новой концепцией.
Россия, Китай, страны ШОС, Беларусь как союзник России – концепция глобального лидерства, когда лидер не видит сателлитами своих партнеров, а видеть рядом сильных. Эта концепция ближе к слову «справедливость», о котором мы заговорили. С чего Путин всегда начинал? С Лукашенко они недавно встречались, и Александр Григорьевич говорит, будете ли сотрудничать с ЕС, США вынуждает не сотрудничать. Путин говорит, что главное, чтобы еще уважали при этом. То есть многие страны сегодня устали от того, что об их национальные интересы вытирают ноги, не считаются с их национальными интересами, заставляют заткнуться во время голосования даже в ООН. Когда мы смотрим на голосование ООН, мы видим, если страны находятся под контролем США, то голосование будет соответствующее. Поэтому сегодня, когда говорит мой коллега, возможны ли какие-то эксцессы с революцией так называемой в США, они возможны в том случае, если империя утратит возможность получать дополнительные источники ликвидности из внешнего мира. Мы для этого должны создать свои структуры мощные, которые могут конкурировать на международной арене.
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