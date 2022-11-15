Александр Лукашенко: белорусские предприятия будут расширять работу на российском рынке

Новости Беларуси. Белорусские предприятия будут расширять работу на российском рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь 15 ноября с губернатором Челябинской области. Делегация этого российского региона с официальным визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь предлагает весь спектр продукции – от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования. Наши бренды хорошо известны челябинцам. Как отметил глава государства, наша страна готова делиться с российскими партнерами своим опытом в АПК, строительстве, науке, медицине, гуманитарной сфере. Тема номер один сейчас как для России, так и для Беларуси – импортозамещение. Компании обеих стран переходят на отечественное сырье и комплектующие. К примеру, только экспорт двигателей Минского моторного завода в Челябинскую область в 2022 году вырос в 4,5 раза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как меня информируют, в вашей области очень успешно проводятся реформы, которые требуют, естественно, технического переоснащения. Вы знаете, что наша Беларусь – это не только машиностроительная страна, широко развито и станкостроение. Тут мы можем вместе с вами поработать. Что-то мы можем вам поставить уже из того, что мы умеем делать. Предлагаем весь спектр продукции, выпускаемой в Беларуси, – от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования. Вы уже не первый день сегодня в Беларуси. Посмотрите, может быть, вы что-то найдете интересное для себя. Я заметил, изучая вашу область: вы примерно по реформированию, если не брать во внимание приватизацию, идете практически тем же путем, как и Беларусь. Главное, что есть эффект от этого. Прибавка очень солидная. Поэтому здесь нам надо скоординироваться, сбалансировать так наши отношения, чтобы мы могли подставить плечо друг другу в любой момент. Сегодня на первый план вышла тема импортозамещения. Мы об этом много говорим. Это хорошо понимают и на самом высоком уровне – и у вас, и у нас. Задача трудная, но от результатов ее решения будет во многом зависеть будущее наших стран. Но мы уже сегодня видим, работая в течение года, интенсивно работая по импортозамещению, что мы решим эту проблему. Не может такого быть, чтобы мы не могли решить. Мы обязательно справимся с решением этой задачи, и предпосылок у нас достаточно. Вы, будучи здесь, можете ознакомиться с новациями нашего машиностроения, обсудить условия поставок грузовой, дорожной, другой техники, оборудования. Наши возможности ничем не ограничены. Всегда готовы поделиться накопленным опытом.