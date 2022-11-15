«Наши технологии, опыт и услуги». Головченко рассказал, что Беларусь может предложить Челябинской области

Белорусские предприятия будут расширять работу на российском рынке. 15 ноября Президент встретился с губернатором Челябинской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отношения с регионом всегда были прочными. А теперь экономическому сотрудничеству способствует и политическая воля. Беларусь предлагает весь спектр продукции: от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования.

На встрече с российскими губернаторами всегда присутствует министерский пул экспортных ведомств. Но по традиции уже затем делегации встречаются с главой правительства. На языке протокола это звучит примерно так: рабочая группа договоренностей на высшем уровне наполнена конкретным содержанием.