«Наши технологии, опыт и услуги». Головченко рассказал, что Беларусь может предложить Челябинской области
Белорусские предприятия будут расширять работу на российском рынке. 15 ноября Президент встретился с губернатором Челябинской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отношения с регионом всегда были прочными. А теперь экономическому сотрудничеству способствует и политическая воля. Беларусь предлагает весь спектр продукции: от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования.
На встрече с российскими губернаторами всегда присутствует министерский пул экспортных ведомств. Но по традиции уже затем делегации встречаются с главой правительства. На языке протокола это звучит примерно так: рабочая группа договоренностей на высшем уровне наполнена конкретным содержанием.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Надо подумать, как мы сможем усилить здесь взаимодействие по таким направлениям, как поставка из Беларуси современной сельскохозяйственной техники широкой линейки. Можем предложить наши технологии, опыт и услуги по строительству современных молочно-товарных комплексов. Вы знаете, это направление в Беларуси очень сильно развивается. Мы ставим перед собой очень серьезные задачи по увеличению объема производства молочной продукции, хотя и так уже являемся одними из мировых лидеров.
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