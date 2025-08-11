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Новости по тегу #Алексей Текслер

Как будем развивать сотрудничество с Челябинской областью? Лукашенко назвал три основных направления
11 августа 2025 17:37

Как будем развивать сотрудничество с Челябинской областью? Лукашенко назвал три основных направления

Текслер: Челябинская область планирует развивать сотрудничество с Беларусью в промышленной роботизации
11 августа 2025 13:31

Текслер: Челябинская область планирует развивать сотрудничество с Беларусью в промышленной роботизации

«Александр Григорьевич поставил задачу». Вот о чём договорился Лукашенко с губернатором Челябинской области
15 ноября 2022 18:17

«Александр Григорьевич поставил задачу». Вот о чём договорился Лукашенко с губернатором Челябинской области

«Наши технологии, опыт и услуги». Головченко рассказал, что Беларусь может предложить Челябинской области
15 ноября 2022 17:15

«Наши технологии, опыт и услуги». Головченко рассказал, что Беларусь может предложить Челябинской области

«В этом году должно быть больше». Лукашенко рассчитывает развивать торговлю с Челябинском – о каких суммах речь?
15 ноября 2022 16:49

«В этом году должно быть больше». Лукашенко рассчитывает развивать торговлю с Челябинском – о каких суммах речь?

В Челябинской области может появиться крупный животноводческий комплекс с белорусским оборудованием
15 ноября 2022 13:19

В Челябинской области может появиться крупный животноводческий комплекс с белорусским оборудованием

Александр Лукашенко: белорусские предприятия будут расширять работу на российском рынке
15 ноября 2022 11:11

Александр Лукашенко: белорусские предприятия будут расширять работу на российском рынке

Президент Беларуси встретится с губернатором Челябинской области
15 ноября 2022 07:32

Президент Беларуси встретится с губернатором Челябинской области