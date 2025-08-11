Новости по тегу #Алексей Текслер

Вопросы развития двустороннего взаимодействия стали ключевой темой встречи Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона Алексеем Текслером.
Беларусь – один из главных партнеров Челябинской области. Наша страна занимает место в тройке лидеров по товарообороту. После встречи с Александром Лукашенко губернатор Челябинской области поделился подробностями разговора.
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