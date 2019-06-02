5 лет ЕАЭС – время говорить о перспективах и подводить итоги. Рассказываем об итогах саммита в Нур-Султане

Новости Беларуси. Ровно пять лет назад Беларусь, Россия и Казахстан подписали договор о создании Евразийского экономического союза. А идее интеграции в Евразии и вовсе четверть века, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Потому и состав участников шире, чем обычно. Помимо лидеров Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана – стран, входящих в ЕАЭС, – за круглым столом первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Молдовы Игорь Додон и почетный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон. О первых итогах пройденного пути и задачах на будущее – корреспондент Анастасия Иванникова.

Город с 40 фонтанами, крупнейшим театром в Центральной Азии, а еще центр страны, где развевается самый большой флаг Казахстана. На неделе все важные мировые новости прилетали как раз отсюда, из Нур-Султана (новое название столицы инициировал новый президент) – вот из этого Дворца Независимости.

Ровно пять лет назад президенты Беларуси, России и Казахстана тогда еще в Астане поставили подписи под договором о создании нового интеграционного объединения – ЕАЭС.

Анастасия Иванникова, корреспондент:

5 лет – много это или мало? Как бы то ни было, самое время говорить о перспективах и подводить промежуточные итоги. Растет взаимная торговля, по итогам 2018-го совокупно увеличился ВВП стран ЕАЭС. Всё больше приходит инвестиций. По индексу глобальной конкурентоспособности объединение занимает 45 место из 140. Союз продвинулся в мировых рейтингах эффективности логистики и ведения бизнеса.

А еще созданы общие рынки лекарственных средств и медицинских изделий, приняты 47 технических регламентов союза. Взять, к примеру, ключевые проекты. Среди них, конечно же, новый Таможенный кодекс ЕАЭС, который вступил в силу с начала 2018-го. Уже сегодня можно сказать: время выпуска товаров в свободное обращение сократилось в шесть раз, а регистрации таможенной декларации – в два.

Кроме того, последовательно идем по пути цифровизации.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Это возможность резко ускорить в том числе транзит товаров через территорию Евразийского экономического союза. Резкое ускорение транзита товаров означает, что гораздо больше заинтересованных внешних участников будут возить и платить за транзит товаров по территории Евразийского экономического союза.

Как раз то, что сделано и то, что еще предстоит, на неделе обсуждали лидеры евразийской «пятерки» – Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Союз уже успел заявить о себе и доказать свою эффективность. ЕАЭС – это более 20 миллионов квадратных километров территории или 14 % мировой суши с населением более 180 миллионов человек.

Такой саммит в статусе хозяина Касым-Жомарт Токаев за свою президентскую карьеру принимает впервые – на посту-то всего несколько месяцев. До этого был министром иностранных дел, премьер-министром, спикером парламента. При этом о сложных и ответственных участках политического поля знает не понаслышке. Назарбаев Токаеву всегда доверял, ну а в марте передал свои полномочия. Сейчас же Касым-Жомарт Токаев показал себя еще и как гостеприимный хозяин. Тепло и радушно президент Казахстана встретил и белорусского лидера.

Дружеский характер отношений главы двух государств подтвердили буквально накануне. И заверили: отношения Беларуси и Казахстана из года в год будут только крепнуть. Третье место по объему внешней торговли среди стран СНГ, 900 миллионов долларов товарооборота и восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования – только начало. Прибавить уж точно сможем.

Сейчас же весь Казахстан в ожидании: 9 июня внеочередные президентские выборы. Александр Лукашенко: «Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане» Действительно, крепко две страны всегда связывала личная дружба Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. Первый президент Казахстана был бессменным руководителем страны с 1990 года. Управлял без малого 30 лет, вплоть до 19 марта 2019-го.

Но и сейчас та самая личная дружба Беларусь и Казахстан связывает намного лучше, чем просто цифры товарооборота. В подтверждение – уважительный и дружеский жест. Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко специальный орден, госнаграду Казахстана за вклад в углубление сотрудничества.

Не прошло и пары минут, как Александр Лукашенко и Нурсулстан Назарбаев договорились о следующей встрече. В этом году – тут же ответил на приглашение белорусский лидер. «Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане За пять лет к той самой интеграции привыкли, да и вклад каждого лидера и страны в ее развитие значительный. А ведь выгоды от такого качественно нового объединения Нурсултан Назарбаев рассмотрел давно (именно ему принадлежит сама идея евразийской интеграции).

С 1994 года сделано немало, но вклад первого президента Казахстана и сегодня высоко ценят. Прямо на прошедшем саммите по итогам заседания в узком составе решено: отныне Нурсултан Назарбаев – почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета. За такое решение выступили все участники союза. Поддержали его лидеры Молдовы и Таджикистана, которые чуть позже присоединились к встрече в расширенном составе.

В целом, Евразийский экономический союз за 5 лет состоялся – этот факт подчеркнули все лидеры. Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся Никто не скрывает, что нерешенные вопросы все же остаются. То, что нужно продолжать работу по гармонизации законодательной базы в сфере экономики, отметил Владимир Путин. Устранять нетарифные барьеры, бюрократическую нагрузку на бизнес.

В свою очередь, лидеры Казахстана и Кыргызстана обратили внимание на проблемы с таможенным контролем на внешних границах ЕАЭС. Унификация материально-технического оснащения пунктов пропуска, досмотра, приграничной инфраструктуры принесет ощутимые бонусы. О качественном выполнении уже имеющихся договоренностей напомнил и Александр Лукашенко. Как-никак строим единый рынок и общее пространство. Юбилейный саммит. О чём говорили политики и какое будущее предрекли ЕАЭС? Партнеры действительно заинтересованы в ЕАЭС. Греция, Сингапур, Чили, Монголия, Перу, Иордания, Марокко, Куба, Эквадор – это лишь некоторые из государств, с которыми мы заключили меморандумы за прошедшие 5 лет. С 2016-го функционирует зона свободной торговли с Вьетнамом. В мае 2018 года заключили два торговых соглашения: с Ираном и Китаем. Появилось и первое государство-наблюдатель при ЕАЭС – Молдова.

Но, чтобы удались все международные планы, нужно делать дальнейшие шаги по развитию объединения. Так, среди ключевых итогов прошедшего саммита – решение о создании совета по промышленной политике ЕАЭС и международный договор о формировании общего рынка электроэнергии. Это позволит установить на нее прозрачные цены. Также принято совместное заявление по случаю пятилетия подписания договора о союзе.

Всего в центре внимания было около 20 документов. Соглашения достигнуты по всем вопросам. Главы государств поручили продолжить разработку справедливого подхода по нормативам распределения ввозных таможенных пошлин.

Впрочем, и принятые решения, и повестку лидеры обсуждали не только за столом переговоров, но и в кулуарах. Так, вопросы углубления диалога Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой. Предложениями стороны уже обменивались ранее, теперь же лидеры дали поручение правительствам до 21 июня найти по всем вопросам точки соприкосновения. А вот возможность обсудить всё детально будет совсем скоро: главы Беларуси и России договорились провести встречу на высшем уровне. Кратко наш Президент пообщался и со своими коллегами из Армении и Молдовы.

Для журналистов, особенно белорусских, этот саммит запомнится и горячими новостями, и даже атмосферой: по-настоящему дружеской за столом переговоров, теплой – в пресс-центре. Здесь на огромных мониторах показывали ролики... о Беларуси. Не случайно: уже совсем скоро будем принимать Европейские игры. Ждем, конечно же, и зарубежных гостей.