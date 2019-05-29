Юбилейный саммит. О чём говорили политики и какое будущее предрекли ЕАЭС?

Новости Беларуси. Столица Казахстана в центре большой политики. Нур-Султан принял саммит Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В масштабном форуме участвовал и глава белорусского государства. В 2019 году ЕАЭС исполняется 5 лет. Саммит юбилейный. К тому же самой идее евразийской интеграции – 25! Так что в центре внимания лидеров – итоги развития союза за минувшие годы и дальнейшие шаги по углублению сотрудничества.

Точкой отсчета в истории ЕАЭС принято считать 29 мая 2014 года. Именно в этот день президенты Беларуси, России и Казахстана подписали договор о создании союза. В том же году к ЕАЭС присоединились Армения и Кыргызстан. Прошло 5 лет и тем же составом участники собрались на юбилейный саммит в Нур-Султане. Столица Казахстана, где и был подписан исторический документ, поменяла название. А вот суть союза остается прежней – свобода движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Саммит начинается с заседания в узком составе. Подробностями этих переговоров политики поделятся чуть позже. Но повестка дня известна. На этом форуме подводят итоги первой пятилетки союза и обсуждают планы на будущее. Президент Беларуси о новой должности Назарбаева: «Не надо думать, что это подарок человеку» Ко второму раунду за столом переговоров, что называется, прибыло. В расширенном заседании участвуют президент Молдовы (эта страна имеет статус наблюдателя в ЕАЭС) и в качестве приглашенного гостя – лидер Таджикистана.

5 лет для такого масштабного объединения, конечно, не возраст. (Тот же Евросоюз существует больше полувека). Но первые результаты – на лицо. Экономика ЕАЭС растет. Объемы взаимной торговли увеличиваются. В 2018 общий ВВП увеличился на 2,5 % и составил почти 2 триллиона долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее годы удается поддерживать увеличение объемов взаимной торговли. Хотя настораживает, что темпы наращивания товарооборота в рамках союза замедляются. При этом с третьими странами они, напротив, растут. Расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах, мы погасили инфляционные риски, взяли под контроль вопросы занятости населения. Это означает, что государства – участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики. Нам нужно использовать такой опыт. В том числе в целях формирования общих отраслевых стратегий – в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах (здесь подробнее).

Да, не заметить ЕАЭС сложно. По индексу глобальной конкурентоспособности объединение занимает 45 позицию из 140. Союз продвинулся в мировых рейтингах эффективности логистики и ведения бизнеса. Одним словом, ЕАЭС – это зона больших возможностей. Главное – научиться их использовать. Тогда эффект почувствуют все участники союза и даже за его пределами. Александр Лукашенко:

Осязаемый положительный эффект дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри союза, на общем рынке.

Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, от введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в союзе. Они сами придут в этот союз. Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны.

Каждый из нас – от главы государства до экспертов – должен четко понимать, что мы строим единый рынок, единое общее пространство. Важным считаю дальнейшее расширение полномочий нашей экономической комиссии, в первую очередь в части противодействия введению барьеров.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах таможенного администрирования. Привести к единой системе пункты досмотра и унифицировать приграничную инфраструктуру сложно, но это сулит большие бонусы. Так что работу в этом направлении продолжат.

А барьеры и ограничения в торговле, которые есть до сих пор, могут снизить привлекательность союза для других стран. Об этом, кстати, говорил и Владимир Путин. А еще российский президент поддержал идею, чтобы стаж работы на территории всех стран ЕАЭС засчитывался при начислении пенсий.

Владимир Путин, президент России:

Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза. Для конкретного гражданина, для простого человека, человека, который всю жизнь работал, это имеет важное значение. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие стаж. Вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан наших государств.

Кстати, во время форума Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным вопросы углубления двусторонней интеграции, по которым лидеры двух стран ранее обменивались предложениями. До 21 июня правительства Беларуси и России должны прийти по этим вопросам к консенсусу. После чего президенты встретятся еще раз. Тесные двусторонние контакты – это хороший кирпичик в построении более глобальной интеграции, которая требует умения договариваться, порой, даже по самым острым вопросам.