Президент Беларуси: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в России или на Западе

Новости Беларуси. 25 лет – внушительный срок для одного документа. Во Франции за два века было принято 16 новых конституций. В американскую внесено 27 поправок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принятый в Беларуси главный закон страны придал мощный импульс становлению демократических институтов. Процесс был запущен. Есть положительные результаты, есть и над чем поработать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужно время. Штурмом ничего не возьмешь. Вот в Украине попробовали штурмом взять – что получили? Богатейшая страна в Европе. Они что-то неправильно делают? Да все делают правильно, так или иначе мы все идем по этому пути. И нас тоже кто-то извне подталкивает и так далее. Но политика и политики существуют для того, чтобы приспособить все это для своей страны. Поэтому главный фактор – это время. Расхождений у нас в политике ни у кого нет у сидящих за этим столом. Ни у Запада, ни у Востока. Кто-то быстрее идет к демократии, кто-то – медленнее. Кто-то обжегся на этой демократии, в том числе и на Западе. Посмотрите, что творится, – часто привожу пример – Германия, страна порядка, достукалась до того, что девчонки в школу в юбках боятся ходить.