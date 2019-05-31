Президент Беларуси: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в России или на Западе
Новости Беларуси. 25 лет – внушительный срок для одного документа. Во Франции за два века было принято 16 новых конституций. В американскую внесено 27 поправок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принятый в Беларуси главный закон страны придал мощный импульс становлению демократических институтов. Процесс был запущен. Есть положительные результаты, есть и над чем поработать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужно время. Штурмом ничего не возьмешь. Вот в Украине попробовали штурмом взять – что получили? Богатейшая страна в Европе. Они что-то неправильно делают? Да все делают правильно, так или иначе мы все идем по этому пути. И нас тоже кто-то извне подталкивает и так далее. Но политика и политики существуют для того, чтобы приспособить все это для своей страны. Поэтому главный фактор – это время. Расхождений у нас в политике ни у кого нет у сидящих за этим столом. Ни у Запада, ни у Востока. Кто-то быстрее идет к демократии, кто-то – медленнее. Кто-то обжегся на этой демократии, в том числе и на Западе. Посмотрите, что творится, – часто привожу пример – Германия, страна порядка, достукалась до того, что девчонки в школу в юбках боятся ходить.
Я на Мюнхенской конференции однажды сказал: вы, нас критикуя, не забывайте про наш опыт, ибо вам придется в какой-то части вернуться к нему, чтобы сохранить мир и стабильность в своих государствах. Для народа главное – мир и стабильность, и право должно на это работать прежде всего, чтобы не было хаоса. Именно на правовых основах по закону надо строить всякие отношения в государстве. Тогда не будет хаоса. В этом направлении мы действуем.
Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной братской России, на Западе или дальше там, в странах развивающихся. Нисколько не меньше. Ну, может быть мы пожестче требуем порядка. Потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить. У нас этого нет. Если у нас образуется где-то дыра, нам нечем ее залатать.