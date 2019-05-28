Александр Лукашенко: «Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане»

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан подтверждают дружественный характер двусторонних отношений. О развитии сотрудничества 28 мая говорят на высшем уровне в Нур-Султане, куда с рабочим визитом прибыл глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнерство стран проверено временем. И сегодня нет сомнений, что стороны могут продвинуться в сотрудничестве. Это подчеркнул наш Президент на встрече с главой Казахстана. Касым-Жомарт Токаев посту совсем недавно, поэтому очень важно сверить политический и экономический курс.

По итогам 2018 года товарооборот наших стран достиг почти 900 миллионов долларов. Функционируют 8 совместных сборочных производств. Но неосвоенных направлений, по которым стороны могут сотрудничать, еще немало. Также Александр Лукашенко поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за встречу в это непростое – с учетом предстоящих в Казахстане президентских выборов – время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что казахстанцы – это уже даже не те люди, которые были в середине 1990-х, которых я очень хорошо помню. Мы все тогда очень болели какими-то идеями, порой несуразными и ненужными. Сегодня наши народы уже посмотрели вокруг себя, остепенились – поняли, где наша честь, слава и успех. Мудрый казахстанский народ это еще раньше белорусов понял.

Мне кажется, что хоть она и тяжелая, эта кампания президентская, вы правильное приняли решение, что пошли на эти выборы. Вы правильно объяснили людям, что должна быть определенность у людей, должна быть легитимность лидера государства, президента государства. Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане. Не сомневаюсь, что не только вы, но и ваши коллеги понимают все, что происходит. Я понимаю своего друга Нурсултана Абишевича, который очень переживает за Казахстан. Он вместе с вами работал, много мне о вас рассказывал, когда я ему задал вопрос при встрече. Вы очень много сделали, вдвоем и ваши коллеги, для того, чтобы Казахстан состоялся таким, каким мы его видим сегодня.

Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими, всегда будут добрыми, и я нисколько не сомневаюсь, что мы сможем и добавить в наших отношениях. Я недавно принимал вашего посла, и я ему прямо сказал о конкретных направлениях, серьезных направлениях, где мы можем продвинуться.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Вы знаете, Александр Григорьевич, с каким уважением мы относимся к вам. Это искреннее уважение к человеку, который долгие годы работал и работает на посту Президента Беларуси. И самое главное – делает все возможное для укрепления авторитета и потенциала родного государства. Так же, как и вы за нами, мы внимательно наблюдаем за вашей деятельностью – отмечаем большие успехи, радуемся им.

Сегодня же Александр Лукашенко встретился и с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Страной он руководил почти 30 лет, и это время у Беларуси и Казахстана никогда не было разногласий. Сегодня политики обменялись мнениями по некоторым вопросам. Этому во многом способствовала крепкая личная дружба Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева.