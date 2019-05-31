Александр Лукашенко о том, как писалась Конституция: меня начали учить демократии и разного рода правам человека в голодной стране

Новости Беларуси. К сожалению, реалии 90-х, когда распался Союз, и то, с какими трудностями столкнулись постсоветские демократии, – серьезный пробел для Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнение о стране зачастую формируется из отдельно взятых источников. А их могут формировать заинтересованные силы. В итоге получается мешанина из заблуждений и стереотипов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отвечу на вопрос, который у каждого из вас, видимо, есть – по поводу некого авторитаризм власти в нашей стране. Я никогда этого не отрицал. Действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом. Нацеленная на создание и укрепление, сохранение вертикали власти.